Το BMW Group εγκαινίασε το νέο εργοστάσιο Plant Woodruff στη Νότια Καρολίνα, όπου ξεκίνησε πλέον η μαζική παραγωγή. Η μονάδα θα προμηθεύει με μπαταρίες υψηλής τάσης έκτης γενιάς (Gen6) τη νέα BMW iX5, καθώς και μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα που θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Spartanburg, σε απόσταση μόλις 24 χιλιομέτρων. Η BMW iX5 θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας που θα συναρμολογείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Έξυπνη παραγωγή για κορυφαία ποιότητα.

Το BMW Group έχει αναπτύξει και εφαρμόζει υπερσύγχρονες, έξυπνες και αποδοτικές διαδικασίες παραγωγής για την μπαταρία υψηλής τάσης Gen6 που έχει αναπτύξει το ίδιο. Οι νέες κυλινδρικές κυψέλες ενσωματώνονται απευθείας στην μπαταρία υψηλής τάσης, σύμφωνα με την αρχή «cell-to-pack». Όλα τα στάδια της παραγωγής παρακολουθούνται συνεχώς κατά την εξέλιξή τους και καταγράφονται αναλυτικά σε πραγματικό χρόνο. Οι βοηθοί και οι ψηφιακοί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI), που έχουν αναπτυχθεί από το ίδιο το BMW Group, αναλύουν τα δεδομένα αυτά και, σε συνεργασία με περισσότερους από 300 εργαζομένους και 250 ρομπότ στο εργοστάσιο του Woodruff, συμβάλλουν στην παραγωγή μπαταριών χωρίς ελαττώματα. Παράλληλα, η εκτεταμένη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει τη Συνολική Αποτελεσματικότητα του Εξοπλισμού (Overall Equipment Effectiveness – OEE) κατά την παραγωγή. Πολύ πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, τα ψηφιακά δίδυμα των γραμμών παραγωγής και οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας υποστηρίζουν τον σχεδιασμό των διαδικασιών και την εκπαίδευση των εργαζομένων.

Εκπαίδευση σε εικονικό εργοστάσιο.

Όλο το προσωπικό παραγωγής του εργοστασίου Woodruff ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας (VR), το οποίο έχει αναπτυχθεί στο ίδιο το εργοστάσιο. Σε ένα εικονικό περιβάλλον που αναπαριστά με μεγάλη ακρίβεια τις γραμμές παραγωγής, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε πραγματικές εργασίες παραγωγής, υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικειώνονται με τις επιμέρους διαδικασίες και αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον χειρισμό του εξοπλισμού, προτού τον χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά στην πραγματική παραγωγή.

Οι κυψέλες μπαταριών Gen6 που προορίζονται για την BMW iX5 περιέχουν υψηλό ποσοστό δευτερογενών πρώτων υλών ως προς την περιεκτικότητά τους σε κοβάλτιο, λίθιο και νικέλιο. Ανανεώσιμη ενέργεια χρησιμοποιείται επίσης τόσο για την παραγωγή των υλικών της ανόδου και της καθόδου όσο και για την κατασκευή των κυψελών. Σε σύγκριση με τις κυψέλες Gen5 που χρησιμοποιούνται στην BMW iX, οι εκπομπές ισοδυνάμου CO₂ (CO₂e) ανά βατώρα έχουν μειωθεί κατά περίπου 28%. Το εργοστάσιο Woodruff δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα κατά την κανονική λειτουργία του, ενώ τα βιομηχανικά οχήματα στις εγκαταστάσεις του κινούνται με υδρογόνο.