Για το πώς σκοπεύει να περάσει τις φετινές γιορτές, αλλά και για τις διατροφικές της αδυναμίες, μίλησε η Χριστίνα Παππά. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε τα σχέδιά της για τις ημέρες που έρχονται, δίνοντας προτεραιότητα στα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Φέτος οι γιορτές θα είναι οικογενειακά. Έχω καθυστερήσει το ταξίδι μου διότι όπως ξέρετε πριν από λίγο γύρισα από Μύκονο και θα μείνω εδώ με την εγγονή μου, το γιό μου, τη νύφη μου, τη μαμά μου και όλους», ανέφερε αρχικά.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, αναφέρθηκε επίσης με χιούμορ στη σχέση της με τη γυμναστική και τις γευστικές της απολαύσεις: «Πού και πού γυμνάζομαι. Τα μπέργκερ μ’ αρέσουν πάρα πολύ και μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά. Ψωμί, γλυκά, τυριά. Αλλά με τα γλυκά μπορώ να φάω μια τούρτα μόνη μου. Είναι το πρόβλημά μου. Όταν με αφήνω φαίνεται, τώρα κρατιέμαι. Η καρδούλα μου το ξέρει πώς».