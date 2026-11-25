Η Jeep Βελμάρ υποδέχεται τη φετινή Black Friday με μια ιδιαίτερα προνομιακή προσφορά για όσους αναζητούν το επόμενο αυτοκίνητό τους, προσφέροντας όφελος έως 4.000€ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση στα δημοφιλή μοντέλα Jeep Avenger και Jeep Compass.
Η Jeep Βελμάρ υποδέχεται τη φετινή Black Friday με μια ιδιαίτερα προνομιακή προσφορά για όσους αναζητούν το επόμενο αυτοκίνητό τους, προσφέροντας όφελος έως 4.000€ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση στα δημοφιλή μοντέλα Jeep Avenger και Jeep Compass, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.Το Jeep Avenger ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό, τις προηγμένες τεχνολογίες και την ευελιξία του στην καθημερινή μετακίνηση, ενώ το Jeep Compass συνδυάζει άνεση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και τις αυθεντικές δυνατότητες ενός SUV της Jeep.
Περισσότερες πληροφορίες: https://jeep-velmar.gr/jeep-velmar-black-friday-2026/
Καταστήματα Jeep Βελμάρ
· Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 61, T.: 210 6155800, Τ.Κ.15124
· Ν. Ερυθραία: 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 146 71, Γέφυρα Βαρυμπόμπης, T.: 211 10 63000Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.