Νέα σελίδα ανοίγει στην καλλιτεχνική πορεία του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος, μετά τη φημολογούμενη ρήξη με την Άννα Βίσση, φαίνεται πως έχει βρει τη νέα του μουσική μούσα.
Αφροδίτη Χατζημηνά/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Parapolitika, η νέα του συνεργάτιδα είναι η Αφροδίτη Χατζημηνά, μάλιστα ο συνθέτης της γράφει ήδη τραγούδια και οι δυο τους δουλεύουν πυρετωδώς.
Η τραγουδίστρια έγινε ευρύτερα γνωστή από την εμφάνισή της στο "Your face sounds familiar" με χαρακτηριστικές της εμφανίσεις της ως Νατάσσα Θεοδωρίδου και Χαρούλα Αλεξίου.
Ο Νίκος Καρβέλας σε προηγούμενη συνέντευξη που είχε δώσει στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου “Κοινωνία Άνω-Κάτω” είχε αναφέρει πως θα κυκλοφορούσε με την Άννα Βίσση ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ τις "Τρεις Εποχές”, όμως μετά ήρθε η ρήξη και το άλμπουμ είχε μείνει προσωρινά στο συρτάρι.