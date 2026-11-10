Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε δυναμικά η Άννα Βίσση, δίνοντας μια μικρή αλλά ατμοσφαιρική γεύση στους διαδικτυακούς της φίλους για τα επόμενα μουσικά της βήματα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου ένα ασπρόμαυρο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται μπροστά στο μικρόφωνο φορώντας τα ακουστικά της. Με τη λεζάντα «After hours...» και την ένδειξη «REC», η «απόλυτη» επιβεβαίωσε πως αφιερώνει ατέλειωτες ώρες στη δημιουργία νέου υλικού.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση από το στούντιο:

Την ίδια ακριβώς περίοδο, ο Νίκος Καρβέλας κάνει και εκείνος δυναμικά στα δικά του καλλιτεχνικά βήματα, κυκλοφορώντας το νέο του τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα» από την NK Music (μέλος της Panik Entertainment Group). Πρόκειται για ένα κομμάτι με ρεμπέτικη ψυχή, το οποίο αποτελεί τον προπομπό του ολοκληρωμένου άλμπουμ που ετοιμάζει ο συνθέτης.

Η παράλληλη αυτή δημιουργική δραστηριότητα έρχεται σε μια περίοδο που η σχέση των δύο καλλιτεχνών βρίσκεται στο επίκεντρο. Η δημόσια ρήξη ανάμεσά τους κλιμακώθηκε γύρω από τη μεγάλη επετειακή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, με τον Νίκο Καρβέλα να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την οργάνωση και τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως λίγες ημέρες πριν τη συναυλία υπήρξαν υπέρογκες οικονομικές απαιτήσεις που απείλησαν τη διεξαγωγή της. Στη συνέχεια, ο συνθέτης προχώρησε στην ανάκληση της εξουσιοδότησης διαχείρισης των δικαιωμάτων των τραγουδιών του από τον αρμόδιο οργανισμό, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τις αδειοδοτήσεις για το ρεπερτόριό του, εξέλιξη που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη διαχρονική τους συνεργασία.