Η παράσταση «Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης» σε διασκευή - Σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη που ενθουσίασε πέρσι το αθηναϊκό κοινό αποσπώντας εγκωμιαστικές κριτικές, και μια ακόμα διάκριση, στα «Βραβεία Κριτικών Θεάτρου 2026» το «Βραβείο γυναικείας ερμηνείας», κατέκτησε η Ιώβη Φραγκάτου, συνεχίζει για 2η χρονιά στο Από Μηχανής Θέατρο.

Από το Σάββατο 14 Νοεμβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

«…Για την αγάπη της ήμουνα σίγουρος από τότε. Αφού όποτε γύριζα σπίτι ριχνόταν σαν παιδί στην αγκαλιά μου! Άρα με αγαπούσε. Ή μάλλον ήθελε να με αγαπήσει. Προσπαθούσε. Ενώ εγώ ήμουν γι’ αυτήν ένα αίνιγμα. Κι’ αυτό ακριβώς ήταν το σχέδιο! Να αποτελώ γι’ αυτήν ένα αίνιγμα! Όχι για πάντα. Μέχρι να φτάσω τον στόχο μου. Τις 30.000 ρούβλια. Και τότε θα της έδειχνα όλη μου την αγάπη. Και μάλιστα με τόκο!...»

Πρόκειται για μια σπουδαία εργασία πάνω στον Ντοστογιέφσκι, με συναρπαστικές ερμηνείες, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία με την υπογραφή του Γιάννη Νταλιάνη.

Η παράσταση διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογιέφσκι, ενώ συνομιλεί με το σήμερα – με έναν κόσμο που συνεχίζει να εγκλωβίζει, να απομονώνει, να τιμωρεί. Ο έρωτας μετατρέπεται σε πράξη εξουσίας, η αγάπη σε εμμονή, και η λύτρωση σε αδιέξοδο.

Η παράσταση παρουσιάζεται σε συνεργασία με την 5η Εποχή, στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων δημιουργικής καλλιτεχνικής παρουσίας.

Το έργο

Ένας άντρας, θύμα μιας ανυπόστατης συκοφαντίας, αποτραβιέται από την κοινωνία και ανοίγει ένα ενεχυροδανειστήριο. Εκεί, μέσα στην ψυχρή του μοναξιά, γνωρίζει μια νεαρή ορφανή κοπέλα – ένα πλάσμα αθώο και ανεξάρτητο, που παλεύει να επιβιώσει. Της προτείνει να παντρευτούν, εκείνη δέχεται, αλλά ο γάμος τους μετατρέπεται σε έναν λαβύρινθο φόβου και αμοιβαίας αδυναμίας. Η σιωπή της γίνεται καθρέφτης της δικής του ενοχής. Η πτώση – αναπόφευκτη.

Σημείωμα σκηνοθέτη

«Τον Ντοστογιέφσκι τον απασχολούσαν ιδιαίτερα οι συχνές αυτοκτονίες γυναικών. Οραματιζόταν τον σημαντικό ρόλο της γυναίκας στην μελλοντική κοινωνία, καθώς και της νεολαίας. Για την Ήμερη όμως διάλεξε μια - δραματικά δυνατή -σιωπή. Ο άντρας μονολογεί. Ευφυέστατο εύρημα καθώς παραληρώντας αυτοαναιρείται! Προχωρώντας στην θεατρική διασκευή της Ήμερης και δίνοντάς της τον υπότιτλο “Η Ανατομία μιας Πτώσης”, αποφάσισα να πάρει τον λόγο και η γυναίκα. Να διεκδικήσει την σκυτάλη της αφήγησης και μέσα από αυτήν, να δώσει τις δικές της απαντήσεις στα ερωτήματα του συζύγου. Απαντήσεις που αυτός δεν θα τις ακούσει, όπως και δεν την άκουσε ποτέ… Παρ’ όλα αυτά πάνω στα λογικά ξεσπάσματα του ενοχικού παραληρήματός του, ο άντρας θα αγγίξει μεγάλες αλήθειες. Ο ενεχυροδανειστής - Ντοστογιέφσκι, ανακτώντας κάτι από την νεανική του επαναστατικότητα (πριν την εικονική του εκτέλεση και τα 4 χρόνια στα κάτεργα) θα καταδικάσει την ασυδοσία της μοναρχίας αλλά και την αλαζονεία κάθε μορφής εξουσίας. Πάνω από όλα όμως, ακολουθώντας το πνεύμα του συγγραφέα, αυτό που θέλουμε να μείνει, είναι η αίσθηση μιας κωμικοτραγικής μοναξιάς όλων των ηρώων, ικανής να μας συγκινήσει και ίσως να μας αποκαλύψει την ανάγκη μιας ουσιαστικής ανθρώπινης συνύπαρξης…»

Ταυτότητα Παράστασης

Διασκευή-Σκηνοθεσία ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

Σκηνικά ΝΑΤΑΣΣΑ ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗ

Κοστούμια ΙΩΒΗ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ

Φωτισμοί ΧΑΡΗΣ ΔΑΛΛΑΣ

Μουσική ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

Χορογραφία-Κίνηση ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Φωτογράφηση & Βίντεο ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

Βοηθός σκηνοθέτη ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

Γραφιστικά ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΡΟΒΕΣΗ

Επικοινωνία ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΥΛΛΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Παραγωγή Zero Gravity-Two και 5η Εποχή

Διανομή

Ενεχυροδανειστής ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ

Ήμερη ΙΩΒΗ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ

Λουκέρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εφημόβιτς ΠΑΝΟΣ ΛΑΣΠΑΣ

Ανακριτής η φωνή του Δημήτρη Πιατά

Η Zero Gravity 2 επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:00 | Σάββατο 21:00 | Κυριακή 18:00

Πρεμιέρα: Σάββατο 14 Νοεμβρίου ώρα 21:00

Διάρκεια: 85’

Τιμές εισιτηρίων: 18€ [κανονικό] | 15€ [φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ]

Προσφορά: Εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Το κείμενο της θεατρικής διασκευής εκδόθηκε από την ΚΑΠΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ και διατίθεται στο θέατρο.