Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται με τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέσο οικονομικής ασφάλειας.
Η συζήτηση για την ανάγκη διατήρησης ενός μικρού χρηματικού αποθέματος στο σπίτι έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς φυσικές καταστροφές, διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αναδείξει τις αδυναμίες των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επισημάνει ότι τα μετρητά μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής όταν οι ηλεκτρονικές υποδομές παρουσιάζουν δυσλειτουργίες.
Πόσα χρήματα πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι
Σύμφωνα με τις ενδεικτικές συστάσεις που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, ένα ποσό μεταξύ 70 και 100 ευρώ ανά άτομο μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες για τρεις ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι το χρηματικό απόθεμα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού.
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