Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης

Ποιο ποσό μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.11.26 , 15:47 Νέες δηλώσεις Φιντάν: Οι διαδρομές να προστατεύονται
08.11.26 , 15:07 Ναταλία Γερμανού: Η απίστευτη γκάφα που έκανε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη!
08.11.26 , 14:50 Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
08.11.26 , 14:00 The art of bath: Διώξε την κούραση της ημέρας με ένα χαλαρωτικό μπάνιο
08.11.26 , 13:49 Ε9: Διορθώσεις για 13 χρόνια χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ - πρόστιμα
08.11.26 , 13:46 Μαριάντα Πιερίδη: Τα νέα για την υγεία της - Το μήνυμα από το νοσοκομείο
08.11.26 , 13:00 Για τον Σαββόπουλο: Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος ευχαριστεί και θάρθει οπωσδήποτε
08.11.26 , 12:52 Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του κι οι δημόσιες ευχές
08.11.26 , 12:48 Ο Στράτος Διονυσίου πέθανε σε ταξί, έξω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός
08.11.26 , 12:00 Τρία παράξενα beauty hacks που κάνουν θραύση στα social media
08.11.26 , 11:57 Βάνα Μπάρμπα: «Όταν κατάλαβα ότι με πρόδωσαν δικοί μου, έπαθα εγκεφαλικό»
08.11.26 , 11:42 Μήνυμα Μητσοτάκη: Μόνο Ελλάδα και Κύπρος αδειοδοτούν το καλώδιο
08.11.26 , 11:24 Stars System: Η εβδομάδα ξεκινά με μια Νέα Σελήνη που φέρνει εντάσεις
08.11.26 , 10:53 Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
08.11.26 , 10:26 Κυριακάτικα βράδια στο Star με Τα Φαντάσματα & IQ 160 - Μην τα χάσετε!
Γεροντιδάκης για Ντορέττα: «Θέλω να έχω αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου»
Βασίλης Μπισμπίκης: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο του κι οι δημόσιες ευχές
Πόσα μετρητά να έχουμε στο σπίτι για τις 72 ώρες έκτακτης ανάγκης
Ιάσονας Χρόνης: Η ηλικία, το τραγούδι και η «στροφή» στο θέατρο
«Μάνα Μητέρα Μαμά»: Πλήθος κόσμου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης
Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της ηθοποιoύ
Μαριάντα Πιερίδη: Τα νέα για την υγεία της - Το μήνυμα από το νοσοκομείο
Βάνα Μπάρμπα: «Όταν κατάλαβα ότι με πρόδωσαν δικοί μου, έπαθα εγκεφαλικό»
Ναταλία Γερμανού: Η απίστευτη γκάφα που έκανε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη!
Οικονομάκου: Η αιχμηρή απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
χρήματα ευρώ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται με τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέσο οικονομικής ασφάλειας.

Η συζήτηση για την ανάγκη διατήρησης ενός μικρού χρηματικού αποθέματος στο σπίτι έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς φυσικές καταστροφές, διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αναδείξει τις αδυναμίες των ψηφιακών συστημάτων πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επισημάνει ότι τα μετρητά μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής όταν οι ηλεκτρονικές υποδομές παρουσιάζουν δυσλειτουργίες.

Πόσα χρήματα πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές συστάσεις που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, ένα ποσό μεταξύ 70 και 100 ευρώ ανά άτομο μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες για τρεις ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι το χρηματικό απόθεμα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
72 ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
 |
ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 |
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

εφορία επεξεργασία δήλωσης
Οικονομια
Ε9: Διορθώσεις για 13 χρόνια χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ - πρόστιμα
τιμολόγια ρεύματος
Οικονομια
Τιμή ρεύματος: Έως και τριπλάσιες οι χρεώσεις στα «πράσινα» τιμολόγια
ενοικιαστήρια
Οικονομια
Επιστροφή ενοικίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι
οικογένεια
Οικονομια
Ξεκινά ο «κουμπαράς» έως 2.400 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί
ακίνητα
Οικονομια
Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Σφοδρές αντιδράσεις σε 26 δήμους
ΕΦΚΑ
Οικονομια
Ασφαλιστική κάλυψη παιδιών: Τι αλλάζει μετά τα 18
Επιστροφή Ενοικίου: «Κλείδωσε» Η Ημερομηνία Πληρωμής Της
Οικονομια
Επιστροφή Ενοικίου: «Κλείδωσε» η ημερομηνία καταβολής των χρημάτων
Συνταξιούχοι
Οικονομια
Συντάξεις: Η Κομισιόν προβλέπει όριο 68 ετών στην Ελλάδα από το 2030
Αγροτικό Πετρέλαιο: Σήμερα Η Πρώτη Πληρωμή Από Την ΑΑΔΕ
Οικονομια
Αγροτικό πετρέλαιο: Σήμερα η πρώτη πληρωμή από την ΑΑΔΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top