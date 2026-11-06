Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου, καθώς η ημερομηνία πληρωμής για περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά φαίνεται πως έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες ενοικιαστές.

Η ενίσχυση αφορά τις μισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 και αντιστοιχεί σε ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού των ενοικίων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό της επιστροφής ανέρχεται στα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Επιστροφή Ενοικίου: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια τα εισοδηματικά κριτήρια

Για να λάβει κάποιος την οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες εισοδηματικές προϋποθέσεις. Τα όρια διαμορφώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών.

Ειδικότερα, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ για τους άγαμους, ενώ για τα έγγαμα ζευγάρια και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο ανέρχεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται όριο 39.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Επιστροφή Ενοικίου: Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές πριν από την πληρωμή

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση. Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Σε περιπτώσεις χειρόγραφων μισθωτηρίων ή όταν ο ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση, οι ενοικιαστές μπορούν να καταθέσουν μέσω της πλατφόρμας myAADE τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως το μισθωτήριο και τις αποδείξεις πληρωμής.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία.

