Μαζωνάκης: Φωτογραφίες με τις κηλίδες αίματος στο ιατρείο της Καρνεάδου

Στιγμιότυπα από το κρεβάτι πάνω στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή

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Ελλαδα
Διευκρινίσεις για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα από το ιατρείο της Καρνεάδου / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες από το ιατρείο στην Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση πριν την κατάρρευσή του.
  • Οι εικόνες αποκαλύπτουν κηλίδες αίματος και ιατρικό εξοπλισμό, με εργαστηριακό έλεγχο να επιβεβαιώνει ότι το αίμα ανήκε στον Μαζωνάκη.
  • Εντοπίστηκαν φιαλίδια με την ουσία demoxate στο ιατρείο, ενώ ερωτήματα προκύπτουν για την ενημέρωση του ΕΚΑΒ σχετικά με τη χορήγηση κατασταλτικών ουσιών.
  • Διασώστες ανέφεραν ότι δεν είχαν πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενούς κατά την άφιξή τους στο ιατρείο.
  • Ο Μαζωνάκης δεν ήταν συνδεδεμένος με το μόνιτορ της συσκευής πλασμαφαίρεσης, εγείροντας ερωτήματα για τη διαχείριση του περιστατικού.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες από το εσωτερικό του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Οι εικόνες, που παρουσιάστηκαν από την εκπομπή Live News, αποτυπώνουν τον χώρο όπου ο γνωστός τραγουδιστής υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση, λίγο πριν καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών.

Το φωτογραφικό υλικό καταγράφει σημεία του ιατρείου που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ο λευκός καναπές που βρισκόταν δίπλα στο ιατρικό κρεβάτι, αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

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Μαζωνάκης: Φωτογραφίες με τις κηλίδες αίματος στο ιατρείο της Καρνεάδου

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι κηλίδες που διακρίνονται στα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Σε συγκεκριμένο σημείο του καναπέ φαίνονται σημάδια, ενώ σε άλλο τμήμα εντοπίστηκε μεγαλύτερη κηλίδα αίματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε ότι το αίμα ανήκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε διαφορετική φωτογραφία αποτυπώνεται το κρεβάτι όπου μεταφέρθηκε ο τραγουδιστής μετά την κατάρρευσή του. Στον ίδιο χώρο διακρίνονται φαρμακευτικά σκευάσματα, οροί και διάφορα ιατρικά αναλώσιμα. Παράλληλα, καταγράφονται ντουλάπια στα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν εντοπιστεί δύο φιαλίδια με την ουσία demoxate.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το τι γνώριζαν οι διασώστες όταν έφτασαν στο ιατρείο. Σύμφωνα με την εκπομπή, οι γιατροί φέρονται να μην τους ενημέρωσαν ότι είχε προηγηθεί χορήγηση κατασταλτικών ουσιών στον τραγουδιστή.

Διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση περιέγραψε ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενούς, δεν έλαβαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τη μέθη.

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Επιπλέον, η διασώστρια που έφτασε στο σημείο ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρικό κρεβάτι και δεν ήταν συνδεδεμένος με το μόνιτορ της συσκευής πλασμαφαίρεσης. Η λεπτομέρεια αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διαχείριση του περιστατικού.


 

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