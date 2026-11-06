Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία - «Ανάσα» για 2.500 εργαζόμενους

Αποδεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί για πληρωμές και είσπραξη εσόδων

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Αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Pizza Fan / Βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Pizza Fan επανεκκινεί τη λειτουργία της, προσφέροντας «ανάσα» σε 2.500 εργαζόμενους.
  • Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων άρει τη δέσμευση των λογαριασμών της εταιρείας για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες.
  • Επιτρέπονται πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές και συνεργάτες, με περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών και διανομή κερδών.
  • Η εταιρεία υποβάλλει τροποποιητικές δηλώσεις για προηγούμενα έτη, εκτιμώντας ότι οι αστοχίες θα διορθωθούν σύντομα.
  • Ο δικηγόρος της εταιρείας εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τη Δικαιοσύνη για την απόφαση που προστατεύει τις θέσεις εργασίας.

«Ανάσα» για τους 2.500 εργαζόμενους της Ρizza Fan, η οποία επανεκκινεί τη λειτουργία της. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποφάσισε να άρει προσωρινά τη δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας, ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές της ανάγκες. 

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Η απόφαση επιτρέπει την πραγματοποίηση πληρωμών προς εργαζομένους, προμηθευτές και συνεργάτες, καθώς και την είσπραξη εσόδων από πελάτες και πλατφόρμες delivery.  

Παραμένουν, ωστόσο, οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή κερδών.  

Από την πλευρά της, η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για προηγούμενα έτη και εκτιμά ότι η ομαλή λειτουργία του δικτύου της θα αποκατασταθεί σύντομα. 

Pizza Fan

Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η ανακοίνωση για την άρση της δέσμευσης λογαριασμών 

Με δελτίο Τύπου του συνηγόρου του ιδιοκτήτη της αλυσίδας και δικηγόρου της εταιρείας, Μιχάλη Μαρκουλάκου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

«Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνέχιση των συναλλαγών με εργαζομένους και συνεργάτες. Με την απόφαση αυτή, η Αρχή επιβεβαιώνει τη θεσμική της προσήλωση και επιδεικνύει ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και αποτρέποντας τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα είχε η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας. 

Η απόφαση ελήφθη μετά από συναντήσεις, διεργασίες και την υποβολή όλων των νόμιμων εγγράφων προς την Αρχή. Ειδικότερα, επιτρέπει πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ΔΕΚΟ και καταστήματα του δικτύου franchise, καθώς και την εξόφληση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, δανείων και υποχρεώσεων leasing. 

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης από το σύνολο των πελατών της Pizza Fan και από πλατφόρμες παραγγελιών, όπως το efood και η Wolt. Τα έσοδα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας και των καταστημάτων του δικτύου franchise. 

Για την απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών από τις τράπεζες, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ θα υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις των εργαζομένων, των προμηθευτών, των εκμισθωτών και όλων των αντισυμβαλλομένων της. Παραμένουν οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή μερισμάτων και κερδών, ώστε τα κέρδη να παραμένουν στην εταιρεία και να ενισχύουν την οικονομική της θέση. 

Η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα προηγούμενα έτη. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα σχετικά ποσά είναι κατά πολύ χαμηλότερα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Εκτιμά, επίσης, ότι οι αστοχίες που αποδίδει στην ταχύτητα της αρχικής διερεύνησης θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα». 

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, δήλωσε: «Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις μας. Η Αρχή, με προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο και επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα». 

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