Λαμία: Νεκρός 47χρονος φωτογράφος σε τροχαίο με αγριογούρουνο

Από τη σύγκρουση εκτινάχθηκε πολλά μέτρα έξω από το αυτοκίνητο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.26 , 10:58 Γαλλία: Νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο
06.11.26 , 10:54 Λαμία: Νεκρός 47χρονος φωτογράφος σε τροχαίο με αγριογούρουνο
06.11.26 , 10:24 Νίκος Μουτσινάς: «Όταν έχασα τη μητέρα μου σταμάτησα την ψυχοθεραπεία»
06.11.26 , 10:20 Ξεκινά η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου - Με χειροπέδες στο δικαστήριο
06.11.26 , 10:18 Χάκαραν το email του Γεωργιάδη. Παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα κι όπλα
06.11.26 , 10:01 Άση Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου & πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη
06.11.26 , 10:00 «As If»: Αφιέρωμα στον Tennessee Williams στο Studio Μαυρομιχάλη
06.11.26 , 09:59 Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX
06.11.26 , 09:55 Γνωστή παρουσιάστρια: «Στα παλιά μου τα παπούτσια ο ηλικιακός ρατσισμός»
06.11.26 , 09:42 Νεκρός στη φυλακή ο Βασίλης Βαρελάς - Υπήρξε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις
06.11.26 , 09:41 Κόνι Μεταξα: «Έχω χάσει τον εαυτό μου για έναν έρωτα και το μετάνιωσα»
06.11.26 , 09:31 Συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Εξάρχεια, Μοναστηράκι, Φάληρο
06.11.26 , 09:14 BMW Group: Ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα μετακινήθηκαν χωρίς οδηγό
06.11.26 , 09:03 Οικονομάκου: Η αιχμηρή απάντηση σε αρνητικό σχόλιο για την εμφάνισή της
06.11.26 , 09:03 Μάρθα Καραγιάννη: Οι άντρες της ζωής της, ο γάμος και το παιδί που έχασε
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
«Ο Πίνακας»: Πλήθος ηθοποιών στην πρεμιέρα Παππά, Τσαγκαράκη & Ανδριόπουλου
Έφη Ρασσιά: Η Βάλια από «Το Καφέ της Χαράς» έγινε δημοσιογράφος
Μπόμπα: Οι δίδυμες μετατρέπουν το σπίτι σε έναν απέραντο παιδότοπο!
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες και κρύο στην Αττική
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός σε τροχαίο ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο έξω από τη Λαμία.
  • Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στον παράδρομο των Θερμοπυλών, ενώ ο Σιμόπουλος επέστρεφε στα Καμένα Βούρλα.
  • Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο φωτογράφος να εκτιναχθεί έξω από το όχημα και να υποκύψει στα τραύματά του.
  • Ο Σπύρος Σιμόπουλος διατηρούσε φωτογραφείο στη Λαμία και ήταν αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
  • Η Τροχαία Λαμίας διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από τη Λαμία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο. Ο άτυχος άνδρας επέστρεφε στο σπίτι του στα Καμένα Βούρλα, όταν το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ραφήνα: Αγριογούρουνο τρέχει στη λεωφόρο Μαραθώνος

Ο 47χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία

Ο 47χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία

Η είδηση του θανάτου του 47χρονου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Λαμία, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα γνωστό επαγγελματία, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του διατηρούσε φωτογραφείο στο κέντρο της πόλης.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ο διευθυντής του LamiaReport, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στον παράδρομο των Θερμοπυλών, περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Λαμίας - Αθηνών.

Εύβοια: Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με αγριογούρουνα

Ο Σπύρος Σιμόπουλος είχε μόλις ολοκληρώσει την εργασία του στο φωτογραφείο και οδηγούσε προς τα Καμένα Βούρλα, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

Το αυτοκίνητο του 47χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο

Το αυτοκίνητο του 47χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο

Κατά τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά στο αυτοκίνητό του. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο 47χρονος να εκτιναχθεί έξω από το όχημα και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, μέσα στα χόρτα, τραυματισμένος θανάσιμα.

Τραγωδία στην Καρδίτσα: Σκότωσε τον φίλο του - Τον πέρασε για αγριογούρουνο

Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε εκτός του οδοστρώματος, ενω τον οδηγό εντόπισε με καθυστέρηση διερχόμενος οδηγός, ο οποίος σταμάτησε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του περιστατικού, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο οδηγός εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο οδηγός εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 47χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Αγριογούρουνο προκάλεσε τροχαίο στην Ελευσίνα

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι αστυνομικοί έλεγξαν και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο.

Ποιος ήταν ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, ο άνδρας που έχασε τη ζωή του είναι ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος.

Μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη, συνέχιζε την οικογενειακή παράδοση, διατηρώντας το φωτογραφείο που είχε δημιουργήσει ο πατέρας τους, Θανάσης Σιμόπουλος, στο κέντρο της Λαμίας.

Τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στα Καμένα Βούρλα, από όπου μετακινούνταν καθημερινά για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στη Λαμία.

Το αυτοκίνητο του 47χρονου φωτογράφου

Το αυτοκίνητο του 47χρονου φωτογράφου 

Ο Σπύρος Σιμόπουλος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Μέσα από τη δουλειά του είχε βρεθεί δίπλα σε εκατοντάδες οικογένειες, απαθανατίζοντας σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως γάμους, βαφτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τον γνώριζαν από την επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας συνεχίζει την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΜΙΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίκη Ειρήνης Μουρτζούκου: Με Χειροπέδες Στο Δικαστήριο
Ελλαδα
Ξεκινά η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου - Με χειροπέδες στο δικαστήριο
Βαρελάς: Νεκρός Στη Φυλακή Ο Πρώην Κασκαντέρ Τσακ Νόρις
Ελλαδα
Νεκρός στη φυλακή ο Βασίλης Βαρελάς - Υπήρξε κασκαντέρ του Τσακ Νόρις
Ύποπτο Αντικείμενο Στα Εξάρχεια
Ελλαδα
Συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Εξάρχεια, Μοναστηράκι, Φάληρο
Δημογραφικό: «Εξαφανίζεται» Η Ελλάδα - 7,6 Εκατ. Το 2080
Ελλαδα
«Εξαφανίζεται» η Ελλάδα - «Δε γεννάμε και συνεχώς γερνάμε»
Τζόκερ Κλήρωση 5/11/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Ομόνοια: Κλέφτης Χαλκού Αρπάζει Μετρητές Της ΕΥΔΑΠ
Ελλαδα
Ομόνοια: Κλέφτης χαλκού αρπάζει μετρητές της ΕΥΔΑΠ - Βίντεο ντοκουμέντο
μέτρα ασφάλειας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ελλαδα
Τα μέτρα ασφάλειας στο «Ελ. Βενιζέλος» σε περίπτωση απειλής για βόμβα
AI Filmfest Athens StarTech
Ελλαδα
Συνέντευξη Star: Η ιδρύτρια του AI Filmfest Athens για τις ΑΙ ταινίες
Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη - Βίντεο
Ελλαδα
Βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Άτομο τυλίχθηκε στις φλόγες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top