Τραγικό θάνατο βρήκε ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από τη Λαμία, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο. Ο άτυχος άνδρας επέστρεφε στο σπίτι του στα Καμένα Βούρλα, όταν το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 47χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία

Η είδηση του θανάτου του 47χρονου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Λαμία, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα γνωστό επαγγελματία, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του διατηρούσε φωτογραφείο στο κέντρο της πόλης.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ο διευθυντής του LamiaReport, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 στον παράδρομο των Θερμοπυλών, περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Λαμίας - Αθηνών.

Ο Σπύρος Σιμόπουλος είχε μόλις ολοκληρώσει την εργασία του στο φωτογραφείο και οδηγούσε προς τα Καμένα Βούρλα, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

Το αυτοκίνητο του 47χρονου συγκρούστηκε με αγριογούρουνο

Κατά τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο πετάχτηκε αιφνιδιαστικά μπροστά στο αυτοκίνητό του. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα ο 47χρονος να εκτιναχθεί έξω από το όχημα και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, μέσα στα χόρτα, τραυματισμένος θανάσιμα.

Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε εκτός του οδοστρώματος, ενω τον οδηγό εντόπισε με καθυστέρηση διερχόμενος οδηγός, ο οποίος σταμάτησε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του περιστατικού, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και ο οδηγός εκτοξεύτηκε πολλά μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 47χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι αστυνομικοί έλεγξαν και τη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε ενδεχόμενο να επέβαινε και δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο.

Ποιος ήταν ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, ο άνδρας που έχασε τη ζωή του είναι ο 47χρονος φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος.

Μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη, συνέχιζε την οικογενειακή παράδοση, διατηρώντας το φωτογραφείο που είχε δημιουργήσει ο πατέρας τους, Θανάσης Σιμόπουλος, στο κέντρο της Λαμίας.

Τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στα Καμένα Βούρλα, από όπου μετακινούνταν καθημερινά για τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στη Λαμία.

Το αυτοκίνητο του 47χρονου φωτογράφου

Ο Σπύρος Σιμόπουλος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Μέσα από τη δουλειά του είχε βρεθεί δίπλα σε εκατοντάδες οικογένειες, απαθανατίζοντας σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως γάμους, βαφτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τον γνώριζαν από την επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας συνεχίζει την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.