«Να καταδικαστώ γι’ αυτά που έκανα, όχι για αυτά που λέτε». Με αυτή τη φράση ο προφυλακισμένος πρόεδρος της ΜΚΟ επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον Στέλιο Γιδάκο για την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε στη δημιουργία του συλλόγου, στην οικονομική βοήθεια που, όπως υποστηρίζει, δόθηκε σε οικογένειες παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε χρήματα από το αποθεματικό του συλλόγου, περιγράφοντας την ενέργειά του ως δανεισμό, ενώ υποστήριξε ότι είχε σκοπό να τα επιστρέψει.

ΜΚΟ: «Βοηθήσαμε 91 οικογένειες»

Εξηγώντας πώς ξεκίνησε η προσπάθεια για τη δημιουργία της ΜΚΟ, ο πρόεδρός της υποστήριξε ότι αρχικός στόχος ήταν να μπορούν να βοηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες λόγω των αναγκών των παιδιών τους.

Όπως είπε, η οικονομική στήριξη γινόταν και πριν από την επίσημη δημιουργία του συλλόγου, ωστόσο υπήρχαν δυσκολίες στη διαχείριση των χρημάτων, καθώς δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έγγραφα για καταθέσεις και αναλήψεις.

«Η σκέψη μου ήταν να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σύλλογος ξεκίνησε να στηρίζει οικογένειες ακόμη και με χρήματα που έδιναν τα ίδια τα μέλη του, χωρίς να υπάρχει αρχικά οργανωμένη διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι συνολικά βοηθήθηκαν 91 οικογένειες, ενώ τόνισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική ενίσχυση γινόταν χωρίς δημόσιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ορισμένοι γονείς δεν επιθυμούσαν να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία ή οι φωτογραφίες των παιδιών τους.

ΜΚΟ: «Έπαιρνα χρήματα από το αποθεματικό, πιστεύοντας ότι θα τα επιστρέψω»

Ερωτηθείς για την προέλευση των χρημάτων τα οποία κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε, ο πρόεδρος της ΜΚΟ παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούσε ποσά από το αποθεματικό του συλλόγου, υποστηρίζοντας ότι θεωρούσε πως θα μπορούσε να τα επιστρέψει.

«Η πηγή ήταν από το αποθεματικό που εγώ έπαιρνα και πίστευα ότι θα γυρίσω πίσω», είπε.

Όταν ρωτήθηκε εάν ουσιαστικά χρησιμοποιούσε χρήματα από το ταμείο του συλλόγου, απάντησε:

«Ναι, σαν δανεισμό θα το έλεγα», επιμένοντας ότι δεν είχε σκοπό να ιδιοποιηθεί τα χρήματα και να μην τα επιστρέψει.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετοί γονείς διεκδικούν σήμερα αυτά τα ποσά, καθώς θεωρούν ότι είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα χρήματα για τις ανάγκες των παιδιών τους από αυτά που τους δόθηκαν τελικά.

Ο 37χρονος αμφισβήτησε ότι βρέθηκαν 300.000 ευρώ σε λογαριασμό PayPal, λέγοντας ότι δε συγκεντρώθηκαν τέτοια ποσά, λέγοντας ότι δεν ισχύουν όσα αναφέρονται σχετικά με τα ποσά που είχαν συγκεντρωθεί για συγκεκριμένες οικογένειες.

ΜΚΟ: «Ζητώ συγγνώμη από όσους στεναχώρησα. Δέχομαι να πληρώσω για αυτά που έκανα»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ποια ήταν η πρώτη του σκέψη όταν πληροφορήθηκε ότι κρίθηκε προφυλακιστέος.

«Δέχομαι να πληρώσω για αυτά που έκανα. Δεν με πειράζει, αλλά δεν δέχομαι να απολογούμαι για κάτι που δεν έκανα», απάντησε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, λέγοντας ότι έχει δύο παιδιά, ηλικίας 5 και 2 ετών, τα οποία, όπως υποστήριξε, θα κληθούν να ακούσουν όσα λέγονται για τον πατέρα τους.

Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, αλλά και από όσους ενδεχομένως απογοητεύτηκαν ή στενοχωρήθηκαν από την υπόθεση.

«Ζητώ συγνώμη αν έχω στεναχωρήσει κάποιον, αλλά είναι πολύ δύσκολη η θέση μου αυτή τη στιγμή», είπε.

Επανέλαβε ότι οι οικογένειες έλαβαν τα ποσά που είχαν ζητήσει, ενώ ζήτησε να του δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν τη διαχείριση των χρημάτων.

ΜΚΟ: Τι απάντησε για τις καταγγελίες των γονέων

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ αρνήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν ανύπαρκτες οικογένειες, ψεύτικοι γονείς ή φωτογραφίες παιδιών που δεν είχαν πραγματική ανάγκη βοήθειας.

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε εάν είχαν χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες παιδιών που είχαν ήδη λάβει βοήθεια στο εξωτερικό ή ακόμη και φωτογραφίες αρχείου, απάντησε ότι οι οικογένειες ήταν υπαρκτές.

Όπως εξήγησε, σε περιπτώσεις παιδιών που υποτροπίαζαν, οι γονείς απευθύνονταν ξανά στον σύλλογο για οικονομική ενίσχυση, ζητώντας να μη δημοσιοποιηθούν εκ νέου τα ονόματα και οι φωτογραφίες τους.

Υποστήριξε ακόμη ότι στις σχετικές αναρτήσεις αναγραφόταν πως χρησιμοποιούνταν φωτογραφίες αρχείου.

Αναφερόμενος στις οικογένειες που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν έλαβαν τα χρήματα που περίμεναν, ζήτησε να τους δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουν δημόσια και να παρουσιάσουν τη δική τους εμπειρία.

«Όσα λεφτά μας ζητούσαν οι οικογένειες τα δίναμε. Όσα λεφτά και πάντα παραπάνω, ποτέ λιγότερα», ισχυρίστηκε.

ΜΚΟ: «Δεν υπάρχει κανένα άτομο πάνω από μένα»

Στη συνέντευξη ρωτήθηκε και για πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την ύπαρξη άλλου προσώπου, το οποίο φέρεται να βρισκόταν πάνω από τον ίδιο και να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.

Ο πρόεδρος της ΜΚΟ το αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Δεν υπάρχει κανένα άτομο πάνω από μένα. Ούτε υπήρχε ούτε δέχτηκα κάποια συμβουλή», ανέφερε, απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια.

Παράλληλα, αρνήθηκε τις αναφορές περί πολυτελούς τρόπου ζωής, ακριβών αυτοκινήτων, κατοικιών και ταξιδιών, καθώς και τους ισχυρισμούς περί χρήσης ναρκωτικών.

«Δεν είχα καμία πολυτελή ζωή. Δεν είχα ούτε ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Δεν έχω ούτε ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, κανένα πολυτελές σπίτι, κανένα εξοχικό, τίποτα», δήλωσε.