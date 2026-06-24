Αν έχει αλλάξει κάτι στη σύγχρονη skincare φιλοσοφία, είναι η στροφή προς την ουσιαστική αποκατάσταση και ενίσχυση της επιδερμίδας. Στο επίκεντρο αυτής της νέας προσέγγισης βρίσκεται το skin barrier, ο αόρατος αλλά καθοριστικός προστατευτικός φραγμός της επιδερμίδας που αντιμετωπίζεται πλέον ως το πιο σημαντικό θεμέλιο μιας υγιούς ρουτίνας.

Και κάπου εδώ έρχονται οι κρέμες φραγμού με πλούσιες υφές balm που δεν υπόσχονται θαύματα αλλά κάτι πιο σημαντικό: Σταθερότητα.

Οι barrier creams όμως δεν είναι καινούρια υπόθεση. Στην ουσία λειτουργούν σαν ένα προστατευτικό φιλμ που ενισχύει την επιδερμίδα βοηθώντας τη να συγκρατήσει την υγρασία και να επανέλθει όταν έχει στρεσαριστεί ακολουθώντας τη φιλοσοφία μιας ήσυχης, συνειδητής πολυτέλειςα που δεν φαίνεται έντονα αλλά δουλεύει ασταμάτητα κάτω από την επιφάνεια.

Πρόκειται για μια κατηγορία προϊόντων που υπάρχει εδώ και χρόνια, κυρίως στη γαλλική φαρμακευτική περιποίηση, με βασικό στόχο την προστασία και την αποκατάσταση του skin barrier, δηλαδή του φυσικού προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας.

Τι είναι μια κρέμα φραγμού;

Είναι μια πλούσια ενυδατική κρέμα ή balm που δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα στην επιδερμίδα. Ο ρόλος της είναι να μειώνει την απώλεια υγρασίας και να βοηθά το δέρμα να επανέλθει όταν έχει αποδυναμωθεί ή ερεθιστεί.

Ποια συστατικά πρέπει να αναζητώ σε μια κρέμα φραγμού; Κεραμίδια, βούτυρο καριτέ, σκουαλένιο, πανθενόλη, βρώμη, ψευδάργυρο, καθώς και συστατικά όπως είναι η βαζελίνη ή το ορυκτέλαιο.

Πότε πρέπει να τη χρησιμοποιώ;

Ως τελευταίο βήμα της ρουτίνας ομορφιάς, κυρίως το βράδυ. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνη της ή πάνω από την ενυδατική σου, για να κλειδώσει όλα τα προηγούμενα layers και να βοηθήσει την επιδερμίδα να ανακάμψει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δείτε αναλυτικά τα προτεινόμενα προϊόντα στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου