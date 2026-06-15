Ρετινόλη: Ο μύθος γύρω από το θαυματουργό συστατικό

Η ρετινόλη είναι ένα από τα πλέον διάσημα συστατικά στον κόσμο του σύγχρονου skincare κι όχι άδικα. Παράγωγο της βιταμίνης Α, θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά ενεργά συστατικά για την ανανέωση της επιδερμίδας καθώς επιταχύνει τον κυτταρικό μεταβολισμό και υποστηρίζει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου.

Με άλλα λόγια, βοηθά την επιδερμίδα να λειτουργεί πιο “νεανικά” βελτιώνοντας σταδιακά την υφή, τις λεπτές γραμμές, τις ατέλειες και τις δυσχρωμίες.

Όμως, όσο ισχυρή κι αν είναι δεν αποτελεί πάντα την πιο κατάλληλη επιλογή για κάθε περίσταση. Η διαδικασία προσαρμογής που λέγεται retinisation μπορεί να συνοδεύεται από ξηρότητα, ερεθισμό και αυξημένη ευαισθησία, καθώς η επιδερμίδα προσπαθεί να συνηθίσει τη δράση της. Για κάποιες γυναίκες αυτή η μετάβαση μπορεί να αποδειχθεί από άβολη έως και απαγορευτική: όπως στην εγκυμοσύνη ή στον θηλασμό, αλλά και σε περιπτώσεις εξασθενημένου δερματικού φραγμού ή ιδιαίτερα αντιδραστικού δέρματος.

Όπως σημειώνουν οι δερματολόγοι, πολλές γυναίκες αποφεύγουν τη ρετινόλη λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων αντιδράσεων όπως ερυθρότητα, ξεφλούδισμα και ερεθισμός, ενώ άλλες δεν την προτιμούν διότι δεν είναι πρακτική λόγω αυξημένης φωτοευαισθησίας ή σταδιακής εφαρμογής της.

Κι εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι μια νέα γενιά ενεργών συστατικών, που είναι πιο ήπια, πιο ευέλικτα αλλά εξίσου αποτελεσματικ. Από το bakuchiol, το botanical “retinol-like” συστατικό, μέχρι τα πεπτίδια που ενισχύουν τη δομή της επιδερμίδας, το αζελαϊκό οξύ που στοχεύει σε δυσχρωμίες και ατέλειες, και τη νιασιναμίδη που λειτουργεί σαν πολυεργαλείο για φωτεινότητα και ισορροπία, η σύγχρονη προσέγγιση δεν βασίζεται πλέον σε ένα μόνο hero προϊόν.

Δείτε τις εναλλακτικές της ρετινόλης, που προτείνουν οι ειδικοί, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου