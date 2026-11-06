Ξεκινά η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου - Με χειροπέδες στο δικαστήριο

Οι βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία τριών παιδιών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκινά η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πάτρας.
  • Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Οι κατηγορίες αφορούν τη δολοφονία δύο βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ενήλικα.
  • Η Ειρήνη Μουρτζούκου έφτασε στο δικαστήριο με χειροπέδες και ισχυρή αστυνομική προστασία.
  • Η Αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ξεκινά σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία αντιμετωπίζει μία σειρά από κατηγορίες.

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Η Πόπη προσπάθησε να πουλήσει τον Παναγιωτάκη»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας, έφτασε στο δικαστήριο με χειροπέδες, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. 

Ειρήνη Μουρτζούκου

Με χειροπέδες η Ειρήνη Μουρτζούκου στα δικαστήρια / Φωτογραφίες Eurokinissi (Ανδρέας Αλεξόπουλος)

Δίκη Ειρήνης Μουρτζούκου

Ξεκινά η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου

Οι κατηγορίες αφορούν την αφαίρεση της ζωής των δύο δικών της βρεφών, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενός ακόμη βρέφους και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

Από την πλευρά της η Αστυνομία αναμένεται να λάβει αυξημένα μέτρα μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

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