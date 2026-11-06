Κόνι Μεταξα: «Έχω χάσει τον εαυτό μου για έναν έρωτα και το μετάνιωσα»

Η ξεκάθαρη απάντηση για το αν βρίσκεται σε σχέση αυτήν την περίοδο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόνι Μεταξά δήλωσε ότι δεν δίνει σημασία στο φλερτ και ότι έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που της άρεσε κάποιος.
  • Εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν είχε χάσει τον εαυτό της για έναν έρωτα και το μετάνιωσε.
  • Αναφέρθηκε στην ανάγκη να είναι αυθεντική και να μην προσπαθεί να αρέσει στους άλλους.
  • Η Κόνι και ο Μάριος Καπότσης παντρεύτηκαν το 2022, αλλά ο γάμος τους έληξε νωρίς λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων.
  • Οριστική απόφαση για τον χωρισμό τους ελήφθη στις αρχές του 2025, με το διαζύγιο να εκδίδεται λίγους μήνες αργότερα.

Η Κόνι Μεταξά παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική της ζωή.

Κόνι Μεταξά: «Όταν χώρισα πέσανε όλοι να με φάνε και αποφάσισα…»

Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή ξεκαθάρισε πως το φλερτ δεν αποτελεί προτεραιότητα γι' αυτήν αυτή την περίοδο, ενώ εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν είχε χάσει τον εαυτό της εξαιτίας ενός έρωτα.

«Δεν ξέρω τι γίνεται με το φλερτ στα social media. Δεν δίνω καμία σημασία. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μου άρεσε κάποιος», ανέφερε αρχικά.

Λευτέρης Πανταζής: Η δημόσια εξομολόγηση για την κόρη του, Κόνι Μεταξά

Κόνι Μεταξά: Η ειλικρινής εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Κόνι Μεταξά: Η ειλικρινής εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

«Έχω χάσει την Κόνι για έναν έρωτα και το μετάνιωσα. Πέρασε καιρός και άρχισα να κάνω μόνο όσα αισθανόμουν ότι είναι αυθεντικά για μένα, σταματώντας να προσπαθώ να είμαι κάτι διαφορετικό απλώς για να αρέσω στους άλλους. Έχω μπει στα παπούτσια κάποιου για να του αρέσω και πάλι δεν του άρεσα», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης παντρεύτηκαν στις 9 Ιουλίου 2022 στην Κρήτη. Ωστόσο, ο γάμος τους έληξε πρόωρα λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων, όπως έχει δηλώσει η ίδια η performer. Η οριστική απόφαση για τον χωρισμό τους λήφθηκε στις αρχές του 2025, ενώ το συναινετικό τους διαζύγιο εκδόθηκε λίγους μήνες αργότερα.

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ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
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