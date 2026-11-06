Η Κόνι Μεταξά παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και, μεταξύ άλλων, μίλησε για την προσωπική της ζωή.

Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή ξεκαθάρισε πως το φλερτ δεν αποτελεί προτεραιότητα γι' αυτήν αυτή την περίοδο, ενώ εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν είχε χάσει τον εαυτό της εξαιτίας ενός έρωτα.

«Δεν ξέρω τι γίνεται με το φλερτ στα social media. Δεν δίνω καμία σημασία. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μου άρεσε κάποιος», ανέφερε αρχικά.

Κόνι Μεταξά: Η ειλικρινής εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

«Έχω χάσει την Κόνι για έναν έρωτα και το μετάνιωσα. Πέρασε καιρός και άρχισα να κάνω μόνο όσα αισθανόμουν ότι είναι αυθεντικά για μένα, σταματώντας να προσπαθώ να είμαι κάτι διαφορετικό απλώς για να αρέσω στους άλλους. Έχω μπει στα παπούτσια κάποιου για να του αρέσω και πάλι δεν του άρεσα», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης παντρεύτηκαν στις 9 Ιουλίου 2022 στην Κρήτη. Ωστόσο, ο γάμος τους έληξε πρόωρα λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων, όπως έχει δηλώσει η ίδια η performer. Η οριστική απόφαση για τον χωρισμό τους λήφθηκε στις αρχές του 2025, ενώ το συναινετικό τους διαζύγιο εκδόθηκε λίγους μήνες αργότερα.