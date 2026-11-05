«Νιώθω ντροπιασμένη»: Το σχόλιο της Ντορέττας για τα...τορτελίνια της!

Η μαγειρική περιπέτεια με τους γιους της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε μια αποτυχημένη προσπάθεια να φτιάξει τορτελίνια με τους γιους της στα social media.
  • Η ηθοποιός ανάρτησε βίντεο αυτοσαρκασμού για το αποτέλεσμα, λέγοντας "Νιώθω ντροπιασμένη".
  • Ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, δοκίμασε το φαγητό και δεν ενθουσιάστηκε.
  • Η Ντορέττα και ο Γιώργος είναι μαζί περίπου δύο χρόνια και μοιράζονται περισσότερες στιγμές της σχέσης τους.
  • Ο Γιώργος εκφράζει θαυμασμό για τις επαγγελματικές ικανότητες της Ντορέττας, θεωρώντας την πολύ ταλαντούχα.

Μια διαφορετική εικόνα από την καθημερινότητά της στο σπίτι μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου μέσα από τα social media. Η ηθοποιός αποφάσισε να περάσει δημιουργικό χρόνο στην κουζίνα μαζί με τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο, έχοντας ως στόχο να φτιάξουν σπιτικά τορτελίνια. Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν είχε την κατάληξη που περίμεναν!

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Λαμπερή εμφάνιση σε show της Εβδομάδας Μόδας

Η ίδια αντιμετώπισε το αποτέλεσμα με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού και δημοσίευσε ένα βίντεο από την προσπάθειά τους, γράφοντας στη λεζάντα: «Για τορτελίνια ξεκινήσαμε. Τώρα το πού καταλήξαμε είναι άλλη συζήτηση».

Το καλύτερο μέρος της ιστορίας ήρθε, όμως, όταν ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, κλήθηκε να δοκιμάσει το δημιούργημά τους. Ο ηθοποιός δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα με το γευστικό αποτέλεσμα, με τη Ντορέττα να αντιδρά με χιούμορ μπροστά στην κάμερα και να σχολιάζει: «Νιώθω ντροπιασμένη».

 

Η σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι μαζί περίπου δύο χρόνια. Αν και στην αρχή προτιμούσαν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το τελευταίο διάστημα δεν διστάζουν να μοιράζονται περισσότερες στιγμές από την κοινή τους ζωή.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο ηθοποιός είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που τους κάνει να ταιριάζουν.

«Είμαστε περίπου δύο χρόνια μαζί. Ταιριάξαμε… εκτός από το κομμάτι φυσικά της εξωτερικής εμφάνισης, το κομμάτι της ηρεμίας και της πραγματικής απόλαυσης του τι σημαίνει να περνάς όμορφα. Η ηρεμία που θεωρώ ότι προσφέρει ο ένας στον άλλον είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Δεν τσακωνόμαστε ποτέ», είχε εξομολογηθεί.

«Νιώθω ντροπιασμένη»: Το σχόλιο της Ντορέττας για τα...τορτελίνια της!

Μάλιστα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τις επαγγελματικές δυνατότητες της Ντορέττας, αναγνωρίζοντας πως πρόκειται για μια γυναίκα με πολλές διαφορετικές δεξιότητες.

«Η Ντορέττα είναι ένας άνθρωπος… ένας επιχειρηματίας του εαυτού της. Και εγώ το θαυμάζω αυτό. Σε σχέση με εμένα είναι 100 φορές ταλαντούχα. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια, χορεύει εξαιρετικά. Το ξέρεις. Τραγουδάει. Είναι ηθοποιός που δουλεύει στο θέατρο και κινηματογράφο. Εγώ απλά είμαι ένας άνθρωπος που παίζει. Τίποτα άλλο. Οπότε κάθομαι και την παρακολουθώ με πολύ μεγάλο θαυμασμό για αυτά τα οποία καταφέρνει», είχε πει χαρακτηριστικά.

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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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