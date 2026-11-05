Ομόνοια: Κλέφτης χαλκού αρπάζει μετρητές της ΕΥΔΑΠ - Βίντεο ντοκουμέντο

Πλημμύρισαν καταστήματα της περιοχής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.11.26 , 22:53 «Εξαφανίζεται» η Ελλάδα - «Δε γεννάμε και συνεχώς γερνάμε»
05.11.26 , 22:49 Μπόμπα: Οι δίδυμες μετατρέπουν το σπίτι σε έναν απέραντο παιδότοπο!
05.11.26 , 22:40 First Dates: Θα Βγουν Δεύτερο Ραντεβού Μαρία & Οδυσσέας;
05.11.26 , 22:30 Προεκλογικές Επισκέψεις Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη Στην Καλαμάτα
05.11.26 , 22:17 Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
05.11.26 , 22:15 Ο Σεραφείμ πλησιάζει την Ξένη και το φλερτ φουντώνει!
05.11.26 , 22:10 «Νιώθω ντροπιασμένη»: Το σχόλιο της Ντορέττας για τα...τορτελίνια της!
05.11.26 , 22:10 First Dates: Το μπέρδεμα με την... ανατροφή και τη διατροφή!
05.11.26 , 22:07 11 νέα πρόσωπα υποψήφιοι βουλευτές με τη ΝΔ
05.11.26 , 22:05 First Dates: Θα Ξαναβγούν Μαρουλίτσα & Στέργιος;
05.11.26 , 22:00 Ομόνοια: Κλέφτης χαλκού αρπάζει μετρητές της ΕΥΔΑΠ - Βίντεο ντοκουμέντο
05.11.26 , 21:40 Τουρκία - ΗΠΑ: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Άγκυρα
05.11.26 , 21:40 «Το πλούσιο ντεκολτέ!» – Ο Στέργιος αποκαλύπτει τι πρόσεξε στη Μαρουλίτσα!
05.11.26 , 21:35 First Dates: Η Ξένη αποκάλυψε τι είχε ντυθεί στο τελευταίο cosplay
05.11.26 , 21:28 Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο
Γρηγόρης Αρναούτογλου – Κατερίνα Κόκλα: Ο γιος τους έγινε 13 ετών
Μπέσσυ Μάλφα: Η ηλικία, το πραγματικό όνομα και ο γάμος με τον Σκιαδαρέση
Πηνελόπη Πλάκα - Τόλης Παπαδημητρίου: Από τώρα Χριστούγεννα για το ζευγάρι!
Black Friday 2026: Ποια Κυριακή θα έχουμε ανοιχτά καταστήματα
Τσαφούλιας: H πώληση της ναυτιλιακής του εταιρίας & το πραγματικό επώνυμο
Μπάρκα: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της - Η πρώτη έξοδος μετά τον γάμο
ΜΑΧΗ: Η Έλενα Τοπαλίδου στην επίσημη προβολή της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Αλλαγή με τις πληρωμές στους συνταξιούχους
Πανοπούλου: «Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν κουμπάρα μου και ξέχασε τα στέφανα»
Σάκης Ρουβάς σε Κατερίνα Καινούργιου: «Μήπως πρέπει να ξαναγνωριστούμε;»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/11/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρά τις εξελίξεις με φόντο την έκρηξη στην Πλάκα, το αυτί ορισμένων «δεν ιδρώνει». Αυτή τη φορά έκλεψαν μετρητές της ΕΥΔΑΠ και χάλκινους σωλήνες, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα στην Ομόνοια. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Λίγα λεπτά πριν από τις δύο τα μεσάνυχτα ένας άνδρας σκύβει πάνω από τα φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Κόβει τις χάλκινες σωληνώσεις και αρπάζει μετρητές της υδροδότησης. Καταστήματα της περιοχής πλημμυρίζουν.

«Είχαμε έξι νεκρούς στην Πλάκα και είναι αδίστακτοι. Εδώ πέρα κόψανε τα ρολόγια από την ΕΥΔΑΠ για ένα κομμάτι τόσο χαλκοσωλήνα, για να το πουλήσουν για δέκα ευρώ, και η ζημιά που παθαίνουμε εμείς είναι πολύ μεγαλύτερη», λέει ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή. 

Έκρηξη Πλάκα: Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες - Το ποινικό τους παρελθόν

Η Πυροσβεστική άρχισε να αντλεί νερά από τα πλημμυρισμένα καταστήματα. Κτίρια έμειναν χωρίς νερό για πολλές ώρες.

Διαχειριστής κτιρίου λέει: «Ακόμη δεν έχουμε νερό και, επίσης, συστεγάζονται στο κτίριο εδώ πέρα άνθρωποι με αναπηρία, οι οποίοι δεν έχουν νερό». 

Ομόνοια: Κλέφτης χαλκού αρπάζει μετρητές της ΕΥΔΑΠ - Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλέφτες χαλκού έχουν «ρημάξει» τα κτίρια στην Ομόνοια

Η κλοπή των ρολογιών της ΕΥΔΑΠ, σε απόσταση λίγων μέτρων από την Ομόνοια, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Καταστηματάρχες λένε ότι κλέβουν τον χαλκό από τις σωληνώσεις του νερού, κλέβουν κλιματιστικά. Και όλα αυτά για λίγα ευρώ.

Ομόνοια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται κλέφτης χαλκού να σκαρφαλώνει σαν ακροβάτης στην ταράτσα κτιρίου. Όταν βλέπει ότι τον βιντεοσκοπούν, προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό του. Σκοπός του είναι να ξηλώσει τις χάλκινες σωληνώσεις.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΟΝΟΙΑ
 |
ΕΥΔΑΠ
 |
ΧΑΛΚΟΣ
 |
ΚΛΕΦΤΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημογραφικό: «Εξαφανίζεται» Η Ελλάδα - 7,6 Εκατ. Το 2080
Ελλαδα
«Εξαφανίζεται» η Ελλάδα - «Δε γεννάμε και συνεχώς γερνάμε»
Τζόκερ Κλήρωση 5/11/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
μέτρα ασφάλειας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ελλαδα
Τα μέτρα ασφάλειας στο «Ελ. Βενιζέλος» σε περίπτωση απειλής για βόμβα
AI Filmfest Athens StarTech
Ελλαδα
Συνέντευξη Star: Η ιδρύτρια του AI Filmfest Athens για τις ΑΙ ταινίες
Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη - Βίντεο
Ελλαδα
Βίντεο από την επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: Άτομο τυλίχθηκε στις φλόγες
Συναγερμός Στην Κυψέλη Για Ύποπτο Αντικείμενο
Ελλαδα
Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτο αντικείμενο - Διακοπή της κυκλοφορίας
ΜΚΟ: Είχα Εθισμό Στον Τζόγο - Στη Φυλακή Ο Πρόεδρος
Ελλαδα
Στη φυλακή ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ - Τα έριξε στον εθισμό του στον τζόγο
Συναγερμός Για Βόμβα Σε πτήση Θεσσαλονίκη - Μιλάνο
Ελλαδα
Απειλές για βόμβα σε δύο πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο Στο Κέντρο Της Αθήνας
Ελλαδα
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top