Παρά τις εξελίξεις με φόντο την έκρηξη στην Πλάκα, το αυτί ορισμένων «δεν ιδρώνει». Αυτή τη φορά έκλεψαν μετρητές της ΕΥΔΑΠ και χάλκινους σωλήνες, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα στην Ομόνοια. Ο Βαγγέλης Γκούμας εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Λίγα λεπτά πριν από τις δύο τα μεσάνυχτα ένας άνδρας σκύβει πάνω από τα φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Κόβει τις χάλκινες σωληνώσεις και αρπάζει μετρητές της υδροδότησης. Καταστήματα της περιοχής πλημμυρίζουν.

«Είχαμε έξι νεκρούς στην Πλάκα και είναι αδίστακτοι. Εδώ πέρα κόψανε τα ρολόγια από την ΕΥΔΑΠ για ένα κομμάτι τόσο χαλκοσωλήνα, για να το πουλήσουν για δέκα ευρώ, και η ζημιά που παθαίνουμε εμείς είναι πολύ μεγαλύτερη», λέει ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική άρχισε να αντλεί νερά από τα πλημμυρισμένα καταστήματα. Κτίρια έμειναν χωρίς νερό για πολλές ώρες.

Διαχειριστής κτιρίου λέει: «Ακόμη δεν έχουμε νερό και, επίσης, συστεγάζονται στο κτίριο εδώ πέρα άνθρωποι με αναπηρία, οι οποίοι δεν έχουν νερό».

Οι κλέφτες χαλκού έχουν «ρημάξει» τα κτίρια στην Ομόνοια

Η κλοπή των ρολογιών της ΕΥΔΑΠ, σε απόσταση λίγων μέτρων από την Ομόνοια, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Καταστηματάρχες λένε ότι κλέβουν τον χαλκό από τις σωληνώσεις του νερού, κλέβουν κλιματιστικά. Και όλα αυτά για λίγα ευρώ.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται κλέφτης χαλκού να σκαρφαλώνει σαν ακροβάτης στην ταράτσα κτιρίου. Όταν βλέπει ότι τον βιντεοσκοπούν, προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό του. Σκοπός του είναι να ξηλώσει τις χάλκινες σωληνώσεις.