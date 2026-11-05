Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση της φερόμενης απόπειρας δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού με ατροπίνη από την πρώην σύντροφό του, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις σε τρόφιμα και μπουκάλια νερού που είχαν συλλέξει οι Αρχές από το σπίτι του έδειξαν την παρουσία τριών ουσιών, ατροπίνης, σκοπολαμίνης και καφεΐνης.

Η επίσημη έκθεση με τα αποτελέσματα παραδόθηκε έπειτα από 25 ημέρες αναμονής, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η μητέρα του παιδιού του 45χρονου φέρεται να επιχειρούσε να τοποθετήσει ατροπίνη σε τρόφιμα και νερό που βρίσκονταν στο διαμέρισμα του στρατιωτικού γιατρού. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων φέρεται να κατέδειξαν την παρουσία και δύο ακόμη ουσιών, της σκοπολαμίνης και της καφεΐνης.

Την αποκάλυψη έκανε η δικηγόρος του 45χρονου, Αναστασία Κερχανατζίδου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός των τριών ουσιών θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος για τον εντολέα της. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει λάβει εντολή να προχωρήσει σε νέες νομικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να καταθέσει νέα μηνυτήρια αναφορά, αυτή τη φορά για τον κίνδυνο στον οποίο φέρεται να εκτέθηκε το παιδί του στρατιωτικού γιατρού, ενώ παράλληλα θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Ατροπίνη: Οι προηγούμενες απόπειρες και η νοσηλεία στην Εντατική

Η υπόθεση περιλαμβάνει και προηγούμενα περιστατικά που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί από την πλευρά του στρατιωτικού γιατρού, δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς φέρεται να είχαν προηγηθεί περισσότερες από μία απόπειρες δηλητηρίασης.

Μάλιστα, σε μία από αυτές ο 45χρονος είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, αναφέρεται ότι συμπτώματα παρουσίασε και η μητέρα του στρατιωτικού γιατρού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα είχε υποστεί τρεις κρίσεις, έπειτα από κατανάλωση τροφίμων και νερού που προέρχονταν από το σπίτι του γιου της.

Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό από την πλευρά της υπεράσπισης του στρατιωτικού γιατρού, έχει ήδη σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά τα προηγούμενα περιστατικά.