Υπόθεση ατροπίνης: Και το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα στο «μικροσκόπιο»

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

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Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η υπόθεση δηλητηρίασης του γιατρού με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του περιλαμβάνει και το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα.
  • Η δικηγόρος του γιατρού ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλες ουσίες εκτός από την ατροπίνη, αλλά δεν έχει παραλάβει την τελική τοξικολογική έκθεση.
  • Επιβεβαιώθηκε η παρουσία ατροπίνης σε δείγματα τροφίμων και νερού στο σπίτι του γιατρού.
  • Η δικηγόρος προανήγγειλε αναβάθμιση της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, συνδέοντας την υπόθεση με διαμάχη για την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί.
  • Συγγενής της κατηγορουμένης υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για εγκληματική προσωπικότητα και αμφισβήτησε τις κατηγορίες για δηλητηρίαση.

Το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα αλλά και άλλες ουσίες βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Άρχων για την υπόθεση δηλητηρίασης του γιατρού με ατροπίνη από την πρώην σύζυγό του.  

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Η μπελαντόνα, γνωστή και ως θανάσιμος στρύχνος, είναι ένα εξαιρετικά τοξικό φυτό. Περιέχει ισχυρά αλκαλοειδή (ατροπίνη, σκοπολαμίνη, υοσκυαμίνη) που προκαλούν παραισθήσεις, παραλήρημα και θάνατο.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, η δικηγόρος του γιατρού Αναστασία Κερχανατζίδου έκανε λόγο και για την παρουσία και άλλων ουσιών, πέρα από την ατροπίνη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν έχει παραλάβει ακόμη την τελική έκθεση των τοξικολογικών εξετάσεων. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ωστόσο, από τις εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαιώνεται η ατροπίνη σε δείγματα που σχετίζονται με τρόφιμα και νερό στο σπίτι του γιατρού.  

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Η δικηγόρος τόνισε ότι τα ευρήματα πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά και προανήγγειλε ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. 

Υπόθεση ατροπίνης: Και το δηλητηριώδες φυτό μπελαντόνα στο «μικροσκόπιο»

Περιστέρι: Η επικοινωνία του γιατρού με το παιδί πίσω από τη δηλητηρίαση;  

Η κ. Κερχανατζίδου συνέδεσε τις καταγγελλόμενες ενέργειες της εν διαστάσει συζύγου του γιατρού με τη διαμάχη του πρώην ζευγαριού για την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί τους.  

Όπως ανέφερε, η ένταση το τελευταίο διάστημα είχε κορυφωθεί, καθώς επρόκειτο να αλλάξει το καθεστώς επικοινωνίας, ώστε ο πατέρας να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο με το παιδί, ακόμη και με διανυκτερεύσεις. 

Επίσης, έκανε λόγο για ακραία περιστατικά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του εντολέα του με το παιδί του: το θύμα έβρισκε πρόκες κάτω από τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. 

Υπόθεση ατροπίνης Περιστέρι: Οι συνεχείς νοσηλείες του γιατρού επί δύο χρόνια

Περιστέρι: Οι συνεχείς νοσηλείες του γιατρού επί δύο χρόνια

Η δικηγόρος αναφέρθηκε και στη κατάσταση της υγείας του εντολέα της επί περίπου δύο χρόνια, αναφέροντας ότι είχε παρουσιάσει λιποθυμικά επεισόδια και είχε νοσηλευτεί επανειλημμένα, ακόμη και σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 

Όπως υποστήριξε, οι γιατροί προσπαθούσαν να εντοπίσουν την αιτία των συμπτωμάτων του, χωρίς να καταλήγουν σε σαφή διάγνωση. Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι και η μητέρα του γιατρού είχε καταναλώσει νερό κατά το επίμαχο διάστημα και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, περιστατικό που, όπως είπε, θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί. 

Περιστέρι: «Δεν ξέρω για δηλητήριο, ξέρω για λιβάνι» 

Στην εκπομπή μίλησε και συγγενής της κατηγορουμένης, η οποία την υπερασπίστηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια εγκληματική προσωπικότητα, αλλά για «μια καλή επαγγελματία και αφοσιωμένη μητέρα». Αμφισβήτησε, επίσης, ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά.  

Όπως είπε, η εν διαστάσει σύζυγος του γιατρού τής είχε αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε λιβάνι, το οποίο φέρεται να της είχε δώσει μια θρησκευτικά ενδεδυμένη γυναίκα, με την ελπίδα να βελτιωθούν οι σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της. «Δεν μου είπε ότι έβαλε κάποιο δηλητήριο. Ξέρω ότι χειριζόταν λιβάνι», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η ίδια δήλωσε ότι δε γνώριζε προηγουμένως τις καταγγελίες και ότι, όταν ρώτησε τη συγγενή της τι είχε συμβεί, εκείνη αρνήθηκε τα πάντα: «Μου απάντησε ότι δεν ισχύει αυτό που λένε στα κανάλια κατ’ εξακολούθηση», είπε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα της μετέφερε η γυναίκα, είχε μπει στο σπίτι του πρώην συζύγου της «από απελπισία». 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

 

 

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