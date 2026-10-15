Πώς παγίδευσε ο γιατρός την πρώην σύζυγό του - Όσα είπε στον ερευνητή

«Μου ζήτησε να μπει κάμερα που θα τραβάει συγκεκριμένο σημείο της κουζίνας»

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Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» (15/10/2026)

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Στοχευμένες ήταν οι οδηγίες που έδωσε ο γιατρός στον ιδιωτικό ερευνητή Λευτέρη Πελεκάνο, ο οποίος τοποθέτησε τις κάμερες στο σπίτι του στο Περιστέρι, καθώς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», υπήρχαν ήδη υποψίες ότι κάποιος πείραζε τα τρόφιμα και το νερό του.

Πώς παγίδευσε ο γιατρός την πρώην σύζυγό του - Όσα είπε στον ερευνητή

Ο ερευνητής περιέγραψε ότι ο γιατρός τού ζήτησε να καταγράψει συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού. Όπως εξήγησε, η επιλογή των σημείων δεν ήταν τυχαία, καθώς ο εντολέας του είχε συγκεκριμένες ανησυχίες για όσα ενδεχομένως συνέβαιναν στον χώρο. «Μου ζήτησε να μπει μια κάμερα η οποία θα τραβάει την πόρτα συγκεκριμένα και το συγκεκριμένο σημείο της κουζίνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πελεκάνος, εξηγώντας ότι ο γιατρός υποψιαζόταν πως κάτι συνέβαινε με τα τρόφιμα και το νερό του.

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Περιστέρι: «Μου είχε πει ότι κάτι χορηγούν στα νερά και στα τρόφιμα»

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ερευνητή, ο γιατρός είχε εκφράσει από την αρχή τις υποψίες του για πιθανή αλλοίωση των τροφίμων και του νερού. «Mου το είχε πει, ότι κάτι χορηγούν στα νερά και στα τρόφιμα».

Οι υποψίες του γιατρού, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Λευτέρης Πελεκάνος, άρχισαν να εντείνονται έπειτα από επαναλαμβανόμενες φθορές στο αυτοκίνητό του, καθώς, όπως φέρεται να παρατηρούσε, τα λάστιχά του ήταν σκασμένα μετά από εξόδους με την πρώην σύζυγό του και το παιδί τους. 

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Πώς παγίδευσε ο γιατρός την πρώην σύζυγό του - Όσα είπε στον ερευνητή

Στα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες, η γυναίκα φαίνεται να παίρνει ένα μπουκαλάκι από την κουζίνα, να κατευθύνεται προς άλλο χώρο και, έπειτα από περίπου 30 με 35 δευτερόλεπτα, να το επιστρέφει στη θέση του. Ο ερευνητής σημείωσε ότι από το συγκεκριμένο βίντεο δε φαίνεται τι ακριβώς συνέβη όσο η γυναίκα βρισκόταν εκτός του οπτικού πεδίου της κάμερας. Υπάρχει ενδεχόμενο να είχε προστεθεί ουσία στο νερό, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί από στοιχεία. 

Περιστέρι: Βίντεο με την 41χρονη να βάζει ατροπίνη σε τρόφιμα

Για περαιτέρων συμπεράσματα πρέπει να ολοκληρωθούν οι χημικές αναλύσεις.

 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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