Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μεταφέρθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου ο 43χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Νωρίτερα είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με το νεότερο ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η μεταγωγή του στην Εισαγγελία Εφετών έγινε για την εκτέλεση παλαιότερου εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του για άλλη υπόθεση.

Τι έγινε στην Ευελπίδων και ποιο είναι το επόμενο βήμα

Ο 43χρονος, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», έφτασε στην Ευελπίδων λίγο μετά τις 09:30 το πρωί. Η μεταγωγή του από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έγινε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και η παραμονή του στα δικαστήρια διήρκεσε περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Εισαγγελία Εφετών, καθώς εκκρεμεί σε βάρος του δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Μετά την εκτέλεση του παλαιότερου εντάλματος, ο 43χρονος αναμενόταν να επιστρέψει στην Ευελπίδων για να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Για την απολογία του υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες το πρωί του Σαββάτου. Ο ΑΝΤ1 μετέδωσε ότι είχε λάβει προθεσμία, ενώ η ΕΡΤ, σε ενημέρωση στις 12:19, ανέφερε ότι αναμενόταν να τη ζητήσει μετά την επιστροφή του στα δικαστήρια.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για το ένταλμα

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 43χρονος συνελήφθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, έπειτα από συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το ένταλμα αφορούσε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο δράσης της οποίας, κατά την ΕΛ.ΑΣ., τελέστηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου στον Νέο Κόσμο. Η Καθημερινή αναφέρει ότι οι ερευνητές είχαν ταυτοποιήσει τον 43χρονο ως ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη δολοφονία. Τα στοιχεία και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την αστυνομία την 1η Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τα κατεχόμενα της Κύπρου στην Αθήνα

Πριν παραδοθεί στην Ελλάδα, ο 43χρονος είχε εντοπιστεί στα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ και την Καθημερινή, συνελήφθη στα τέλη Αυγούστου στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας για υπόθεση άσχετη με τη δολοφονία Ζαμπούνη. Ακολούθησε η μεταφορά του στην Τουρκία και, ύστερα από συνεργασία των διωκτικών αρχών των δύο χωρών, η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές.

Η δολοφονία στον Νέο Κόσμο

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο. Ο 44χρονος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν δέχθηκε την ένοπλη επίθεση. Σχεδόν τρία χρόνια μετά τη δολοφονία, η σύλληψη του 43χρονου φέρνει ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών ένα από τα πρόσωπα των οποίων τον ρόλο εξετάζει η έρευνα για την υπόθεση.