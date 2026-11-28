Συζητήσεις προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες η τοποθέτηση πόρτας στον οικογενειακό τάφο όπου έχει ταφεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, δυόμισι μήνες μετά τον θάνατό του. Η αδελφή του τραγουδιστή, Μαρία Μαζωνάκη, έδωσε τη δική της απάντηση για το θέμα, ξεκαθαρίζοντας τι ακριβώς συμβαίνει, ενώ αντέδρασε και στα σχόλια περί περιορισμού της πρόσβασης των θαυμαστών στο μνήμα του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη και στην εκπομπή «For You», η Μαρία Μαζωνάκη εξήγησε πως η πόρτα αποτελεί μια απολύτως συνηθισμένη κατασκευή για έναν οικογενειακό τάφο.

«Τι να πω, παιδιά. Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν, μάλιστα, η δημοσιογράφος τής μετέφερε τα σχόλια σύμφωνα με τα οποία η οικογένεια ενδεχομένως να θέλει να περιορίσει την παρουσία των θαυμαστών του τραγουδιστή στο μνήμα του, εκείνη αντέδρασε με έκπληξη.

«Είναι δυνατόν; Η χαρά μας είναι. Είναι δυνατόν;», απάντησε, ξεκαθαρίζοντας πως η παρουσία των ανθρώπων που εξακολουθούν να τιμούν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί κάτι θετικό για την οικογένεια.

Οι δύσκολες στιγμές της οικογένειας μετά την απώλεια του τραγουδιστή

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε και για τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν οι δικοί του άνθρωποι, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια.

Η δημοσιογράφος τη συνάντησε έξω από το σπίτι του τραγουδιστή, όπου η οικογένεια συγκεντρώνει τα προσωπικά του αντικείμενα, προκειμένου να τα μεταφέρει.

«Τα μαζεύουμε και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να τα μεταφέρουμε», ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματα που κυριαρχούν αυτό το διάστημα, απάντησε: «Μόνο στενοχώρια, πικρία. Αυτό».

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για το ιατροδικαστικό πόρισμα και τις επόμενες κινήσεις της οικογένειας, σημείωσε: «Είναι πάρα πολύ στενάχωρα όλα. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Είμαστε σε αναμονή όλοι, οικογένεια».

Η ίδια αναφέρθηκε και στους γονείς της, οι οποίοι προσπαθούν να σταθούν όρθιοι μετά την απώλεια του γιου τους.

«Καλά είναι. Παλεύουν», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν η ίδια αντέχει όλη αυτή την κατάσταση, απάντησε με ειλικρίνεια: «Όχι, δεν αντέχεται. Τι να σου πω; Ψέματα να σου πω;».