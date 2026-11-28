Η Ευανθία Ρεμπούτσικα υποδέχεται τη νέα χρονιά με τις συναυλίες «Μια Γιορτή, Μια Ευχή», στην Αθήνα, στις 4 και 5 Ιανουαρίου 2027, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», και στη Θεσσαλονίκη, στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2027, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μαζί της στη σκηνή συμμετέχουν ο Πέτρος Κούρτης και οι Drumvoice.

Μερικές μελωδίες έχουν μέσα τους κάτι από τη λάμψη των γιορτών. Μας ταξιδεύουν σε τόπους μακρινούς και αγαπημένους, ξυπνούν εικόνες και αναμνήσεις, μας κάνουν να θέλουμε να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο ο ένας τον άλλον, να αγκαλιαστούμε και να γιορτάσουμε τη χαρά της ζωής.

Με το βιολί της - μαγικό τιμόνι για μια πτήση στο χειμωνιάτικο ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα στήνει μια μεγάλη μουσική γιορτή γεμάτη χρώματα, συγκίνηση και εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση ζεστασιάς που διατρέχει ολόκληρη τη μουσική της διαδρομή.

Οι παραστάσεις «Μια Γιορτή, Μια Ευχή» μάς προσκαλούν σε ένα ταξίδι μέσα από τις μουσικές που αγαπήσαμε στον κινηματογράφο και το θέατρο, συνθέσεις που έχουν συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της πορείας της, αλλά και μελωδίες που κουβαλούν αρώματα από την Ανατολή, τη Μεσόγειο και τις πόλεις του κόσμου όπου η μουσική της έχει ταξιδέψει.

Μαζί της στην σκηνή μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών θα δώσει ζωή σε ένα πρόγραμμα που κινείται από την τρυφερότητα και τη νοσταλγία μέχρι τον ρυθμό και την εξωστρέφεια, με τη χαρακτηριστική θεατρικότητα των ζωντανών εμφανίσεών της.

Στις παραστάσεις συμμετέχει ο Πέτρος Κούρτης & οι DrumVoice όπου - με πρωταγωνιστές τα κρουστά να συνομιλούν - δημιουργούν ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν γεμάτο παλμό και ενέργεια δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στις βραδιές.

Για να κρατήσουμε λίγο ακόμη τη μαγεία των ημερών... Να συναντηθούμε, να συγκινηθούμε, να χαμογελάσουμε, να αφήσουμε τη μουσική να μας παρασύρει, και να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με τον ωραιότερο τρόπο: στέλνοντας με μια μουσική γιορτή την ευχή μας για μια χρονιά γεμάτη φώς και χαρούμενες στιγμές.

INFO

ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνίες: 4 & 5 Ιανουαρίου 2027

Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – ΘΕΑΤΡΟΝ, Αίθουσα Αντιγόνη, Πειραιώς 254, Ταύρος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ημερομηνίες: 7 & 8 Ιανουαρίου 2027

Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1

