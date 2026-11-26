Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη γιορτή, γεμάτη αγάπη, χαμόγελα, μουσική και όμορφες εκπλήξεις, διοργανώνει ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (ΣΘΙΕ), προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026.

Με επίκεντρο τα αγαπημένα άλογα και με το πνεύμα των Χριστουγέννων να δίνει τον τόνο, ο χώρος του Συνδέσμου στο Γουδή θα μεταμορφωθεί σε ένα γιορτινό σημείο συνάντησης για οικογένειες, παιδιά και φίλους της θεραπευτικής ιππασίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βόλτες με τα άλογα, να ανακαλύψουν χειροποίητα δώρα και να απολαύσουν μουσική, εδέσματα και γλυκά, σε μια εκδήλωση που συνδυάζει τη διασκέδαση με έναν ουσιαστικό σκοπό: την υποστήριξη του έργου του Συνδέσμου.

Οι βόλτες με τα άλογα θα πραγματοποιούνται από τις 10:00 έως τις 12:30 και από τις 15:00 έως τις 17:00, ενώ στο παζάρι θα διατίθενται δημιουργίες και χειροποίητα δώρα, ιδανικά για τις γιορτινές ημέρες.

Πέρα, όμως, από τον εορταστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, το παζάρι αποτελεί μια ευκαιρία γνωριμίας με το σημαντικό κοινωνικό και θεραπευτικό έργο που επιτελεί ο Σύνδεσμος. Γιατί πίσω από κάθε άλογο, κάθε συνεδρία και κάθε χαμόγελο παιδιού ή ενήλικα βρίσκεται μια καθημερινή προσπάθεια να ξεπεραστούν δυσκολίες, να ενισχυθούν οι δυνατότητες και να κατακτηθεί μεγαλύτερη αυτονομία.

Η παρουσία και η συμμετοχή του κοινού αποτελούν έμπρακτη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων βρίσκεται και στην προσφορά, στην αλληλεγγύη και στη χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε

Ραντεβού, λοιπόν, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στο Γουδή, για μια χριστουγεννιάτικη γιορτή με ξεχωριστό σκοπό!

Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας: Ένα έργο με επίκεντρο τον άνθρωπο και το άλογο

Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (ΣΘΙΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μακρά παρουσία και σημαντική κοινωνική προσφορά. Η θεραπευτική ιππασία ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το 1983, με πρωτοβουλία της Aideen Lewis, ενώ το 1992 ιδρύθηκε επίσημα ο Σύνδεσμος ως σωματείο εθελοντικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έναν χρόνο αργότερα αναγνωρίστηκε και ως αθλητικό σωματείο.

Βασικός στόχος του είναι να προσφέρει σε παιδιά και ενήλικες με αναπηρία τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της θεραπευτικής ιππασίας, ενισχύοντας τις κινητικές, νοητικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Η θεραπευτική ιππασία αξιοποιεί την κίνηση και την επαφή με το άλογο ως μέσο αποκατάστασης και υποστήριξης. Η ρυθμική κίνηση του αλόγου, η ισορροπία και η στάση του σώματος, αλλά και η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον άσκησης και μάθησης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της κινητικότητας, του συντονισμού, της συγκέντρωσης και της αυτοπεποίθησης των συμμετεχόντων. IEK Praxis +1

Καθοριστική είναι η συμβολή της εξειδικευμένης ομάδας που πλαισιώνει κάθε συνεδρία, με εκπαιδευτές ιππασίας, θεραπευτές και εθελοντές, οι οποίοι συνεργάζονται ώστε κάθε πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των εθελοντών, που με τη διάθεση και την προσφορά τους στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του Συνδέσμου. ngo-federation.gr +1

Το έργο του ΣΘΙΕ υπενθυμίζει ότι η θεραπεία δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση μιας δυσκολίας, αλλά και τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να ανακαλύπτει τις δυνάμεις του, να αποκτά εμπειρίες, να κοινωνικοποιείται και να διεκδικεί μια πιο αυτόνομη καθημερινότητα.

Πληροφορίες για το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

Ημερομηνία: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026

Ώρες: 10:00–12:30 και 15:00–17:00 (βόλτες με άλογα)

Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 10, Γουδή, 11527 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7488566