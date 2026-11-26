Ο Δήμος Περιστερίου, σε συνέργεια με την Περιφέρεια Αττικής, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με μια μεγάλη, λαμπερή γιορτή, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στην Πλατεία Δημαρχείου – στάση Μετρό «Περιστέρι», με πρωταγωνίστρια τη δημοφιλή και αγαπημένη ερμηνεύτρια Έλενα Παπαρίζου, η οποία θα χαρίσει στο κοινό μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, ρυθμό και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Π. Παχατουρίδης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή της πόλης, να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων και να μετρήσουν όλοι μαζί αντίστροφα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Μια φαντασμαγορική Χριστουγεννιάτικη γιορτή με μουσική, παρέλαση, αγαπημένες μελωδίες και πολλές εκπλήξεις!

Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα ξεκινήσει από νωρίς, με τη μουσική επιμέλεια κορυφαίου DJ του ραδιοφωνικού σταθμού Λάμψη 92.3, που θα δώσει τον ρυθμό της βραδιάς με αγαπημένες μουσικές επιλογές.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια εντυπωσιακή Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση, στην οποία θα συμμετέχουν η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι, Εθελοντικοί Φορείς, τα Κέντρα Φιλίας (ΚΕ.ΦΙ.) και τα Δημιουργικά Εργαστήρια του Δήμου Περιστερίου, μεταφέροντας το γιορτινό κλίμα σε ολόκληρη την πόλη.

Ξεχωριστή νότα στη γιορτή θα προσφέρει η Παιδική Χορωδία του Εθνικού Ωδείου Περιστερίου, με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες που θα γεμίσουν την πλατεία με συγκίνηση, ζεστασιά και χαμόγελα.

Η κορύφωση της βραδιάς θα έρθει με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη μεγάλη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου, που υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό και να μετατρέψει την καρδιά του Περιστερίου σε μια τεράστια γιορτινή σκηνή.

Διοργάνωση: Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου (Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.).

Το Περιστέρι, η πόλη που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους αγαπημένους Χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Αττικής, ετοιμάζεται και φέτος να γεμίσει φως, μουσική, χαρά και αισιοδοξία, προσφέροντας μοναδικές στιγμές σε κατοίκους και επισκέπτες. Η είσοδος είναι ελεύθερη παντού για όλους.

Στο Περιστέρι κρατάμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στα χέρια μας! Γιατί δύναμη είναι το ΜΑΖΙ!

