Ένα περιστατικό απόπειρας κλοπής σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, στο Αιγάλεω, καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, προκαλώντας αντιδράσεις. Πρωταγωνιστής φέρεται να είναι ένας 17χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα, έχει ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Αιγάλεω και αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ του STAR, ο ανήλικος προσέγγισε την ηλικιωμένη γυναίκα μέρα μεσημέρι, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο πρόσχημα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Της είπε ότι ήταν εγγονός μιας γυναίκας με το όνομα Πηνελόπη, την οποία φέρεται να γνώριζε η ηλικιωμένη. Στη συνέχεια, της ζήτησε χρήματα, με τη γυναίκα να του απαντά ότι δεν είχε τίποτα να του δώσει.

Ωστόσο, η προσπάθεια φέρεται να μην σταμάτησε εκεί. Όπως περιγράφεται στο ρεπορτάζ, την ώρα που η ηλικιωμένη απομακρυνόταν, ο 17χρονος έβαλε το χέρι του μέσα στην τσέπη του μπουφάν της, κίνηση που καταγράφεται στο βίντεο.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγάλεω έχουν ταυτοποιήσει τον ανήλικο, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν ήδη επικοινωνήσει και με την ηλικιωμένη γυναίκα.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον 17χρονο, ενώ όπως μεταδόθηκε, έχει παρέλθει η διαδικασία του αυτοφώρου.