Παιανία: Συμμορία έκλεψε καλώδια χαλκού αξίας άνω του 1 εκατ.

Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να είχε κλέψει 25 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού, συνολικής αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, από εργοτάξιο γαλλικής εταιρείας στην Παιανία, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 19 άτομα, έπειτα από συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η συμμορία φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό κλοπής, μεταφοράς και επεξεργασίας καλωδίων, με τελικό στόχο την πώληση του χαλκού που περιείχαν.
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