Μια προσωπική εξομολόγηση της Αλεξάνδρας Παντελάκη στην ΕΡΤ οδήγησε σε μια απρόσμενη στιγμή αμηχανίας ανάμεσα στην ίδια και την Κατερίνα Καραβάτου.

Η ηθοποιός βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Στούντιο 4, με αφορμή τη συμμετοχή της στη σειρά Κουτσουπιές, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης έκανε μια ερώτηση στην παρουσιάστρια, χωρίς να γνωρίζει ότι έχει χωρίσει εδώ και χρόνια από τον Κρατερό Κατσούλη.

Η κουβέντα στράφηκε στον έρωτα που, όπως αποκάλυψε, γνώρισε στα 48 της. Με αφορμή αυτή την αναφορά, η συζήτηση πήρε πιο προσωπικό χαρακτήρα και κατέληξε σε μια σύντομη αλλά εμφανή αμηχανία στον αέρα της εκπομπής, όταν η ηθοποιός θεώρησε ότι η Κατερίνα Καραβάτου παραμένει παντρεμένη.

Η εξομολόγηση της Αλεξάνδρας Παντελάκη για τον έρωτα στα 48

Η ηθοποιός περιέγραψε πώς ήρθε στη ζωή της μια βαθιά σχέση σε ηλικία 48 ετών, τονίζοντας ότι δεν πίστευε στις πρόχειρες λύσεις και στις περιστασιακές επιλογές. Όπως είπε: «Βρήκα τον έρωτα στα 48 μου. Οι περισσότερες φίλες μου στα 45 λέγανε “αφού δε μου συνέβη μέχρι τώρα, τώρα θα μου συμβεί και να κάνουμε κάτι περιστασιακό” και τα λοιπά. Λοιπόν, άσε τα περιστασιακά. Αν είσαι πραγματικά ανοιχτός, (σ.σ. θα έρθει)».

Η εξομολόγηση της Αλεξάνδρας Παντελάκη προκάλεσε το ενδιαφέρον της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία παραδέχθηκε στον αέρα ότι θα ήθελε να της συμβεί κάτι αντίστοιχο στην προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια είπε: «Εξηγήστε μου γιατί με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Θα ήθελα να μου συμβεί και εμένα κάτι τέτοιο».

Η απάντηση της ηθοποιού ήταν εκείνη που δημιούργησε την αμηχανία στο πλατό. «Εσείς είσαστε παντρεμένη», είπε η Αλεξάνδρα Παντελάκη.

Η Κατερίνα Καραβάτου έσπευσε να διευκρινίσει την προσωπική της κατάσταση, απαντώντας: «Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια».

Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα Παντελάκη αποκάλυψε ότι γνώριζε τη μητέρα του Κρατερού Κατσούλη και ότι οι δυο τους ήταν πολύ καλές φίλες.

Στη συνέχεια η ηθοποιός ανέφερε: «Κι εγώ έλεγα ότι, αν δε μου συμβεί αυτό στη ζωή μου, ένας αμοιβαίος έρωτας, θα αρρωστήσω. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν η τύχη, γιατί και ο έρωτας είναι τύχη καμιά φορά, αλλά καμιά φορά είναι μπροστά σου και δεν τον βλέπεις, παθαίνεις στραβομάρα. Λοιπόν, το είδα, λίγο καχύποπτη και έντρομη στην αρχή, γιατί ήμουν αμυνόμενο πλάσμα, όντας μόνος σου στη ζωή και ειδικά στο θέατρο, είσαι σε άμυνες. Αλλά το είδα, ρε παιδιά, και το κατάλαβα. Ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή η πρώτη λέξη που είπα δεν ήταν “αχ σεξουαλικά” και τέτοια που λέμε, ήταν “εμπιστοσύνη”. Εμπιστοσύνη, απόλυτη. Αφού πίστευα ότι μου τον στείλανε οι γονείς μου από τον ουρανό. Ήταν και μαμά και μπαμπάς. Δυστυχώς, δεν έχουμε παιδιά, αλλά κάνω εγώ το παιδί στο σπίτι. Μη σου πω ότι κάνω τη γάτα».