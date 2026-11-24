Βραχυκύκλωμα σε εξωτερική μονάδα κλιματισμού στην οροφή δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της αυτοψίας των πυροσβεστών για το πώς ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες τέσσερις κλούβες των ΜΑΤ στο Γουδή. Συνδικαλιστές αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο να τις χαρακτηρίζουν «λεωφορεία-νεκροφόρες», που λαμπαδιάζουν με το παραμικρό.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας, έχει καταγράψει τη στιγμή που ξέσπασε πυρκαγιά στην πρώτη κλούβα των ΜΑΤ από την οροφή, μέσα στον χώρο στάθμευσης στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο Γουδή.

«Από μαρτυρίες που έχω από συναδέλφους, η φωτιά εξελίχθηκε τόσο γρήγορα που ουσιαστικά το λεωφορείο λαμπάδιασε μέσα σε δευτερόλεπτα και η φωτιά επεκτάθηκε στα διπλανά λεωφορεία», σχολίασε ο Αντιπρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας Θέμης Κοσμίδης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, η φωτιά που έκαψε τέσσερις κλούβες των ΜΑΤ, ένα πούλμαν και δύο άδεια βυτία ξεκίνησε από εξωτερική μονάδα κλιματισμού στην οροφή, η οποία τροφοδοτούνταν από ανεξάρτητη γεννήτρια, ενώ η κεντρική γεννήτρια ήταν κλειστή.

Αυτό έδειξαν τα πρώτα στοιχεία των ερευνών των έμπειρων αξιωματικών της Πυροσβεστικής από το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

«Πάνω από 10 περιστατικά με κλούβες των ΜΑΤ που λαμπάδιασαν ξαφνικά»

Ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν ξαφνικά κλούβα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ με πυροσβεστήρες στα χέρια, προσπαθούσαν να τη σβήσουν στην Ακαδημίας.

Συνδικαλιστές αστυνομικοί καταγγέλλουν ότι έχουν σημειωθεί πάνω από 10 τέτοια περιστατικά τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, με ανακατασκευασμένες κλούβες των ΜΑΤ, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που κόστισε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το 2023, με αφορμή ένα τροχαίο με κλούβα των ΜΑΤ, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης έφτασε στο σημείο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

«Μιλάμε για λεωφορεία-νεκροφόρες πλέον και δεν κινδυνεύουν μόνο οι αστυνομικοί, είναι κίνδυνος και για το κοινωνικό σύνολο...», τόνισε ο Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Sta