Εικόνες που δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο αντίκρυσαν αστυνομικοί σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όπου εντόπισαν δύο μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, ολομόναχα, να κλαίνε επί ώρες.

Η εικόνα μιλά από μόνη της: παντού ακαταστασία και βρωμιά.

Η αγωνία και ο φόβος των παιδιών αποτυπώνονται με τον πιο σκληρό τρόπο σε βίντεο.

Το μόλις 2 ετών αγοράκι δεν σταματά να κλαίει. Λίγο πιο πέρα κάθεται το 4χρονο κοριτσάκι. Την αστυνομία ειδοποίησαν γείτονες που άκουγαν για ώρες τα παιδιά να κλαίνε. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι αστυνομικοί δεν περιορίστηκαν στην απομάκρυνση των παιδιών.

Του άλλαξε την πάνα και του φόρεσε καθαρά ρούχα

Ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηλίας πήρε στην αγκαλιά του το μικρό αγοράκι, του άλλαξε την πάνα και του φόρεσε καθαρά ρούχα, καθώς το παιδί ήταν λερωμένο για πολλές ώρες.

Άλλωστε ήταν εξοικοιωμένος με τη φροντίδα ενός μικρού παιδιού αφού και ο ίδιος είναι πατέρας, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» μιλώντας στον Στρατή Λημνιό.

Ο ανθυπαστυνόμος δεν έκρυψε πως ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της μέχρι στιγμής πορείας του, και ίσως η πιο δύσκολη συναισθηματικά.

«Το τοπίο ήταν βομβαρδισμένο - Τα παιδιά έκλαιγαν γοερά»

Όσα είδε μπαίνοντας στο διαμέρισμα ήταν πραγματικό σοκ. «Ήταν ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Το διαμέρισμα ήταν πραγματικά εγκαταλελειμμένο, διαλυμένο. Τα πράγματα ήταν πεταμένα παντού, βρωμιά, ρούχα, παπούτσια, αντικείμενα, όλα ήταν ένα. Το πάτωμα δε φαινόταν από τα αντικείμενα που ήταν πεταμένα. Οι συνθήκες υγιεινής δεν υπήρχαν, φυσικά.

Τα παιδιά ήταν έντρομα, έκλαιγαν γοερά για πάρα πολλές ώρες. Όταν πλησίασα και πήρα τον μικρό στην αγκαλιά μου, αμέσως κατάλαβα ότι ήταν και λερωμένος. Οπότε το μόνο που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ήταν να τον αλλάξω, να ανακουφιστεί κάπως, γιατί σίγουρα ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που έκλαιγε αφού ήταν λερωμένος πολλές ώρες».

Ενδιαφέρον είχε και η αντίδραση του τεσσάρων ετών κοριτσιού. «Η μικρή ήταν πανέξυπνη. Ενώ έκλαιγε έντρομη, όταν μας είδε, γαλήνεψε και αργότερα μας αγκάλιασε τα πόδια».

«Η μητέρα είχε απάθεια, σαν να μην ήταν εκεί...»

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο παιδάκια είχαν αφήσει μόνα τους στο διαμέρισμα μια 22χρονη και ο 25χρονος σύντροφός της, οι οποίοι συνελήφθησαν. «Η μητέρα, έδειξε τέτοια απάθεια που εμένα με συγκλόνισε, σαν να μην ήταν εκεί...» ανέφερε ο ανθυπαστυνόμος.

Ο ίδιος συγκίνησε όταν μίλησε για την προσφορά των αστυνομικών στο κοινωνικό σύνολο.

«Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου. Τη στολή που φοράω τη βλέπω σαν καθήκον και σαν προσφορά.

Και θέλω να ξέρετε, και να το έχετε σαν δεδομένο αυτό, ότι όλοι οι συνάδελφοί μου νιώθουν το ίδιο.

Πασχίζουμε καθημερινά να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι σίγουρος ότι όταν χρειαστεί τον αστυνομικό, ο κάθε αστυνομικός, θα είναι δίπλα του να τον βοηθήσει. Πρέπει να το έχετε δεδομένο αυτό» είπε, με τη συγκίνηση στο πάνελ να χτυπά «κόκκινο».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα