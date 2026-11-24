Εικοσιτετράωρη απεργία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου σε Δημόσιο, εκπαίδευση και μεταφορές. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια, ενώ θα πραγματοποιηθούν και κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις.

Πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, καλώντας τους εργαζομένους του Δημοσίου να λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις της 25ης Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα βασικά τους αιτήματα βρίσκονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Απεργία 25/11: Πώς θα λειτουργήσουν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην πανεργατική παναθηναϊκή απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

Όπως έχει ανακοινώσει η ΣΤΑΣΥ, οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν:

Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Έτσι, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00, ώστε να διευκολυνθεί και η μετακίνηση των απεργών προς το συλλαλητήριο.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών τους ζητούν:

Πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις και γενναία αύξηση των δαπανών για την Υγεία και την Παιδεία.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, παράλληλα με την αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου και διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Μείωση και πλαφόν στις τιμές του ρεύματος και των καυσίμων, καθώς και κατάργηση ή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Κανονικά θα κυκλοφορήσουν αύριο λεωφορεία και τρόλεϊ και προαστιακός.

Απεργία 25/11: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν ναυτεργατικά σωματεία για την Τρίτη 25/11, θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, επηρεάζοντας διάφορους τύπους πλοίων και λιμάνια ανά την επικράτεια. Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» αποφάσισαν πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αυξήσεις 12% σε μισθούς, επιδόματα και έκτακτες αμοιβές.

Απεργία 25/11: Τι θα γίνει με τις πτήσεις και την ΟΣΥΠΑ

Την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στηρίζει και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Ωστόσο όλες οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς η αρχική απόφαση της Ομοσπονδίας που έκανε λόγο για συμμετοχή στην απεργία από τις 00:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου έως τις 23:59 της ίδιας ημέρας, κρίθηκε παράνομη.

Απεργία 25/11: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, δίνοντας έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν τόσο στην απεργία, όσο και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Βασικά τους αιτήματα αποτελούν μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση για την Παιδεία.

Παράλληλα, στην ατζέντα τους βρίσκονται και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.

Απεργία 25/11: Ποιοι συμμετέχουν και πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

Η απεργιακή κινητοποίηση καλύπτει ευρύτερα αιτήματα από εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων διεκδικούν: - ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς - υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου - μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Στην απεργία συμμετέχουν:

Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας

Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού, που καλεί ειδικά τους εργαζομένους της Pizza Fan να συμμετάσχουν

Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή

Το απεργιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις σε:

Αθήνα: στις 10:30, στα Προπύλαια

Θεσσαλονίκη: στις 10:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου

Πειραιά: στις 10:00, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Αγιος Νικόλαος, 11 π.μ., πλατεία Ελ. Βενιζέλου

Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία

Αλιβέρι, 10.30 π.μ., πεζόδρομος

Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο

Αμαλιάδα, 9 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Άμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

Άργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

Άρτα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο Άρτας

Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Βόλος, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Γιάννενα, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ (πεζόδρομος)

Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Δράμα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Έδεσσα, 11 π.μ., πλατεία Μικρών Καταρρακτών

Ελασσόνα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ιεράπετρα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ικαρία, 11.30 π.μ., πλατεία Ευδήλου

Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη

Καλαμάτα, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους (ιστορικό δημαρχείο)

Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία

Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Καστοριά, 11 π.μ., κτίριο Αντιπεριφέρειας

Κατερίνη, 5.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Κομοτηνή, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Κόρινθος, 10.30 π.μ., πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης, μπροστά στη ΔΕΗ

Κορωπί, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λευκάδα, 11 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

Λήμνος, 10.30 π.μ., λιμάνι

Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λουτράκι, 10 π.μ., πλατεία ΟΣΕ

Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Μολάοι, 11.30 π.μ., πύλη Νοσοκομείου

Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς

Νάουσα, 10.30 π.μ., δημαρχείο

Ναύπακτος, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Ξάνθη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Ορεστιάδα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγιωργα)

Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., δημαρχείο

Ρόδος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

Σκόπελος, 10.30 π.μ., παραλία

Σπάρτη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Τρίκαλα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού

Φλώρινα, 11 π.μ., πλατεία Μόδη

Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

Χανιά, 10 π.μ., Δημοτική Αγορά

Χίος, 11 π.μ., πλατεία Βουνακίου