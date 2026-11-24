Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Άση Μπήλιου στα τέσσερα ζώδια που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο, μέσα από την εκπομπή Stars System.

Δείτε πώς θα επηρεάσει η Πανσέληνος που ολοκληρώνεται στον άξονα Διδύμου-Τοξότη τα 12 ζώδια

Όπως εξήγησε η αστρολόγος, το συγκεκριμένο φεγγάρι έχει έντονο το στοιχείο του απρόβλεπτου, καθώς ο Ουρανός συμμετέχει καθοριστικά στις αστρολογικές όψεις, φέρνοντας ενδεχομένως ξαφνικές αλλαγές, ανατροπές, αλλά και εξελίξεις που μπορεί να έρθουν από εκεί που κανείς δεν τις περιμένει.

Μάλιστα, οι επιρροές της Πανσελήνου δεν περιορίζονται μόνο στην ημέρα που σχηματίζεται ή στο επόμενο 24ωρο, αλλά εκτείνονται σε ένα διάστημα περίπου 15 ημερών. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, τέσσερα ζώδια ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε νέα δεδομένα και απρόσμενες καταστάσεις.

«Αυτοί που θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και ουρανοκατέβατες εξελίξεις με αυτό το φεγγάρι, και δεν εννοώ μόνο σήμερα και αύριο, εννοώ μέσα στις επόμενες 15 μέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου, περνώντας στις ημερομηνίες γέννησης που χρειάζεται να προσέξουν περισσότερο.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από την Πανσέληνο

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αστρολόγου, πρόκειται για Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες, με συγκεκριμένες ημερομηνίες γέννησης να δέχονται εντονότερα την επιρροή του φαινομένου.

Δίδυμοι: Όσοι έχουν γεννηθεί από τις 21 έως τις 26 Μαΐου ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε ξαφνικές αλλαγές και εξελίξεις που θα διαφοροποιήσουν τα δεδομένα τους.

Παρθένοι: Οι γεννημένοι από τις 23 έως τις 28 Αυγούστου συγκαταλέγονται επίσης στους εκπροσώπους του ζωδιακού που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την Πανσέληνο.

Τοξότες: Για όσους έχουν γενέθλια από τις 22 έως τις 27 Νοεμβρίου, το επόμενο δεκαπενθήμερο μπορεί να φέρει απρόσμενες καταστάσεις και ανατροπές που θα χρειαστεί να διαχειριστούν.

Ιχθύες: Οι γεννημένοι από τις 19 έως τις 24 Φεβρουαρίου ολοκληρώνουν την τετράδα των ζωδίων που, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, θα δεχτούν πιο έντονα την επιρροή της Πανσελήνου.

Η αστρολόγος υπογράμμισε ότι το στοιχείο του ξαφνικού δεν συνδέεται απαραίτητα με δυσάρεστες εξελίξεις, καθώς μπορεί να φέρει και ευχάριστες εκπλήξεις, νέες ευκαιρίες ή λύσεις σε ζητήματα που μέχρι τώρα έμοιαζαν δύσκολα.

Άλλωστε, όπως είχε επισημάνει στις γενικές προβλέψεις της, «μπορεί να έχουμε και ευχάριστα ξαφνικά, και ευχάριστα κεραυνοβόλα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System