Η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία «Υπάρχω», που καθήλωσε και συγκίνησε χιλιάδες θεατές, κάνει πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του Star.

Η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη ξεδιπλώνει τη συγκλονιστική διαδρομή του καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και σε σενάριο της Κατερίνας Μπέη, η ιστορία εστιάζει στα δύσκολα παιδικά χρόνια, στον αγώνα για επιβίωση και στη θριαμβευτική άνοδο του κορυφαίου λαϊκού ερμηνευτή, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο τις στιγμές θριάμβου όσο και το τίμημα της δόξας και τις προσωπικές του σχέσεις.

Toν αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη υποδύεται ο Χρήστος Μάστορας. Το σπουδαίο καστ των ηθοποιών που θα παίξουν στην ταινία είναι πλαισιώνουν οι: Κλέλια Ρένεση, η Ασημένια Βουλιώτη, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δημήτρης Καπουράνης, ο Γιώργος Καραμίχος και ο Γιώργος Γάλλος.

Μετά τη θερμή υποδοχή της από το κοινό στις αίθουσες και τις διακρίσεις της, η ταινία «Υπάρχω» έρχεται στο Star για να χαρίσει στους τηλεθεατές μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και διαχρονικά τραγούδια.

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