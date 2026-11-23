Βολές εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή το επίδομα 400 ευρώ που δόθηκε στους συνταξιούχους και το TikTok του πρωθυπουργού που καλούσε τα εγγόνια να ζητήσουν από τους παππούδες του GTA 6.

Τσίπρας: «Προτείνει βιντεοπαιχνίδι που είναι ακατάλληλο για παιδιά»

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να απευθυνθεί στους παππούδες και τις γιαγιάδες, χωρίς να κατονομάσει τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι περιλαμβάνει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά.

Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνει έκκληση στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες να μην ακολουθήσουν την προτροπή που, όπως υποστηρίζει, διατυπώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην ανάρτησή του μάλιστα υπογραμμίζει το παράδοξο της προτροπής του πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο βίντεο, την ώρα που η κυβέρνηση έχει προωθήσει και έχουν υπερψηφιστεί από τη Βουλή οι περιορισμοί στη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος για να πάρετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη 7 δισ. σε 7 χρόνια τώρα και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω. Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους», ανέφερε.

Στην ανάρτηση μάλιστα που συνοδεύει το βίντεο ο κ Τσίπρας σημειώνει:

«Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής "Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία". Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει.

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν.

Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του».

ΠΑΣΟΚ: «Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη»

Στην κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη προστέθηκε και το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζει την αναφορά του πρωθυπουργού στο GTA VI, κατηγορώντας την κυβέρνηση για υποκρισία και δίνοντας έμφαση στην επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το πόσο ρηχή είναι η κυβερνητική πολιτική, δεν χρειαζόμασταν αποδείξεις. Η επικοινωνία είναι πάντα προτιμότερη από την ουσία για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη έθεσε στο επίκεντρο την ηλικιακή καταλληλότητα του συγκεκριμένου βιντεοπαιχνιδιού, επισημαίνοντας ότι το Grand Theft Auto VI έχει λάβει τη διαβάθμιση PEGI 18, γεγονός που σημαίνει ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες, λόγω του περιεχομένου του.

Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ:

«Το βιντεοπαιχνίδι GTA VI έχει λάβει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18, που σημαίνει ότι δεν συνιστάται για άτομα κάτω των 18 ετών λόγω έντονης βίας, χυδαίας γλώσσας, ναρκωτικών κλπ. Έχει μάλιστα απασχολήσει έντονα τις υπηρεσίες της ΕΕ η φρενίτιδα με αυτό το βιντεοπαιχνίδι».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok που ξεσήκωσε θύελλα

Αφορμή για την πολιτική αντιπαράθεση στάθηκε η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την Παρασκευή, με αφορμή την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους άνω των 65 ετών. Στην ίδια ανάρτηση έγινε αναφορά και στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto VI (GTA VI).

«Ποιος από εσάς θα ζητήσει το Grand Theft Auto 6 δώρο από τον παππού και τη γιαγιά για τα Χριστούγεννα; Ξέρουμε όλοι ότι δύσκολα χαλάνε χατίρι στα εγγόνια τους. Ελπίζω λοιπόν ότι φέτος θα έχουν μια δυνατότητα παραπάνω να τους αγοράσουν ένα έξτρα δώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην καταβολή της ενίσχυσης, επισημαίνοντας ότι τα 400 ευρώ θα πιστώνονταν σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν καλύπτει το σύνολο των οικονομικών αναγκών των δικαιούχων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ξέρω καλά ότι αυτά τα 400 ευρώ δεν λύνουνε το πρόβλημα και ότι οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Αλλά κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την αποκατάσταση των αδικιών και την έμπρακτη ενίσχυση των συνταξιούχων μας».