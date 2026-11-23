Δανάη Μπάρκα: Δείτε στιγμιότυπα από το ρομαντικό σαββατοκύριακο με τον σύζυγό της στην Αίγινα / Φωτογραφίες: Instagram.com

Ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα πέρασε η Δανάη Μπάρκα με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση, λίγο καιρό προτού κρατήσουν στην αγκαλιά τους το μωρό τους για πρώτη φορά,

Το ζευγάρι αποφάσισε να αποχαιρετίσει τον Νοέμβριο με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Ταξίδεψαν στην Αίγινα και απόλαυσαν τον όμορφο καιρό, τη θάλασσα και τις βόλτες στο όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε περιήγηση στα γραφικά σημεία της Αίγινας, στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα, ενώ δε δίστασαν να απολαύσουν τις άδειες παραλίες, αλλά και τη θάλασσα κάνοντας βουτιές, με τον καιρό να είναι σύμμαχό τους.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στιγμές από την όμορφη απόδρασή τους, δίνοντας μία γεύση από την όμορφη διάθεση και την ανεμελιά και τις στιμές που έζησε στο ταξίδι της με τον σύζυγό της.

Φωτογραφίες: Instagram.com

Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δανάη Μπάρκα: «Είπαμε να αποχαιρετήσουμε το Νοέμβριο με τον καλύτερο τρόπο. Ένα ταξίδι έκπληξη για 2 μέρες, ήλιος παντού, εκδρομές, περίπατοι, κολύμπι, υπέροχο φαγητό στον καλύτερο, και θάλασσα παντού. Τι άλλο να ζητήσει κάνεις; Σας στέλνω την αγάπη μου, ήλιο κι αγκαλιές».

Υπενθυμίζουμε ότι η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης διανύουν μία ιδιαίτερα ξεχωριστή περίοδο, αφού σε λίγο καιρό θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς, με ένα νέο κεφάλαιο να ανοίγει στη ζωή τους.