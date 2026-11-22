Σε ζούγκλα έχουν μετατραπεί οι δρόμοι. Καταδιώξεις και άγριες επιθέσεις με σφυριά, με τους οδηγούς να χάνουν κυριολεκτικά τον έλεγχο. Στην Πάτρα, οι εικόνες που καταγράφηκαν είναι απίστευτες.

Όπως είπε στο ρεπορτάζ του στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o Mάνος Σωτηρόπουλος, στο κέντρο της Πάτρας, ένας 60χρονος οδηγός ΙΧ συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να ρίξει στο οδόστρωμα και να τραυματίσει τον νεαρό αναβάτη.

Ωστόσο, αντί να ενδιαφερθεί για την κατάσταση του τραυματία, άρχισε να επιτίθεται φραστικά σε αυτόπτη μάρτυρα που βρισκόταν στο σημείο.

Η κατάσταση ξέφυγε ακόμη περισσότερο, καθώς ο 60χρονος άρπαξε ένα σφυρί και έναν γάντζο και επιτέθηκε τόσο στον τραυματία όσο και στον αδελφό του!

Επικράτησε μεγάλη ένταση, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, να ακινητοποιήσουν τον άνδρα και να του περάσουν χειροπέδες.

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