Ο Μάνος και ο Βαγγέλης ήταν το ζευγάρι που έφτασε στον μεγάλο τελικό του LINGO την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν αποτελεσματικά, βρίσκοντας πολύ γρήγορα την πρώτη λέξη με έπαθλο τα 1.605 ευρώ. Έχοντας αρκετό χρόνο ακόμα στη διάθεσή τους, συνέχισαν με τη δεύτερη λέξη, η οποία ήταν πιο δύσκολη, μιας και είχε πέντε γράμματα αντί για τέσσερα.

Ο Μάνος και ο Βαγγέλης, όμως, μάντεψαν σωστά, διπλασιάζοντας το ποσό τους, που έφτασε τα 3.210 ευρώ και αποσπώντας τα εύσημα από τον Νίκο Μουτσινά.

LINGO: Μάνος και Βαγγέλης μοιράστηκαν 3.210 ευρώ!

Οι διαγωνιζόμενοι τότε προχώρησαν στην επόμενη δοκιμασία, ωστόσο η λέξη με έξι γράμματα τους ανάγκασε να πουν πάσο. Με την κλεψύδρα να έχει σχεδόν αδειάσει, ήταν ακατόρθωτο να μαντέψουν την άλλη λέξη που εμφανίστηκε στον πίνακα.

Γνωρίζοντας ότι είχαν ήδη εξασφαλίσει πάνω από 3.000 ευρώ, δεν ένιωσαν απογοητευμένοι από αυτήν την εξέλιξη.

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