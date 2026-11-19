Με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε ο Ιωάννης Παπαζήσης για τον 11χρονο γιο του, καρπό του έρωτά του με τη Βανέσα Αδαμοπούλου. O ηθοποιός ο οποίος έχει παίξει σε αρκετές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές «Μια στιγμή δυο ζωές», «Το Κόκκινο Ποτάμι», «Αγγελική», «Μαύροι Πίνακες» και «Ο Γιατρός» είπε πως δεν θέλει να φορτώσει το παιδί του με δικές του πεποιθήσεις.

Τι είπε ο ηθοποιός για τον 11χρονο γιο του

«Δεν θέλω να του μεταδώσω τίποτα, επειδή σε 20 χρόνια θα είναι λανθασμένο. Ίσως μόνο να μην το βάζει κάτω, να είναι δημιουργικός, να προσπαθεί και να διεκδικεί αυτά που θέλει. Αυτό που χρωστάμε στα παιδιά μας είναι να τα αγαπάμε» είπε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Έχουμε μία τρομακτική κτητικότητα απέναντι στα παιδιά. Τρέμω, αλλά θέλω να τον αφήσω ήσυχο» ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη σύντροφό του Αναστασία Παντούση, επίσης ηθοποιό με την οποία είναι μαζί πέντε χρόνια. Ο ίδιος ανέφερε πως αν είχε μία εβδομάδα ζωής θα έπαιρνε το κορίτσι και τον μοναχογιο του και θα ταξίδευε μέχρι να τελειώσει η βενζίνη από το αμάξι του.

«Θα έπαιρνα το κορίτσι μου και τον γιο μου και θα έφευγα κάπου με το αμάξι μέχρι να μου τελειώσει η βενζίνη. Θέλω να φεύγω, ακίνητο δεν θα με δεις. Μου αρέσουν τα ταξίδια» είπε ο ηθοποιός.

Ιωάννης Παπαζήσης και Αναστασία Παντούση/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Ιωάννης Παπαζήσης γνώρισε την Αναστασία Παντούση το 2019 στα γυρίσματα της σειράς του Μανούσου Μανουσάκη «Το Κόκκινο Ποτάμι».

