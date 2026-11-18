Η σπουδαία ηθοποιός, με την αριστοκρατική φυσιογνωμία, Νόνη Ιωαννίδου, που φέτος υποδύεται τη Στέλλα Αντωνιάδη στη σειρά «Μπλε Ώρες» έχει αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στο θέατρο και την τηλεόραση.

Πολλοί νομίζουν ότι ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο, όμως αυτό δεν ισχύει. Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και στο αποκορύφωμα της καριέρας της δε δίστασε να ακολουθήσει τον άντρα της στον Παρνασσό όπου έζησαν για 12 χρόνια, σε ένα σπιτάκι χωρίς ρεύμα. Η επιστροφή της στην τηλεόραση το 2020 και όσα δεν ξέρουμε για εκείνη...

Νόνη Ιωαννίδου: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βύρωνα

Η ηλικία της είναι -κατά προσέγγιση- 66-68 ετών

Έχει καταγωγή από τη μία της γιαγιά από την Κωνσταντινούπολη και από την άλλη από το Σούλι

Από μικρή είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες, έκανε κλασσικό τραγούδι και μάθαινε πιάνο

Πέγκυ Σταθακοπούλου- Νόνη Ιωαννίδου- Βάσια Παναγοπούλου στην επίσημη πρεμιέρα "Ανθισμένες Μανόλιες", το 2007/ NDP

Έχει άλλες δύο αδελφές

Πέρασε με τη δεύτερη στις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου από όπου αποφοίτησε ως αριστούχος

Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο της έγινε το 1986 στη σειρά «Η ζωή του Αττίκ» και στην ταινία «Τατουάζ με βελόνες»

και στην ταινία Στη συνέχεια, έγινε ευρέως γνωστή μέσα από πρωταγωνιστικούς ρόλους στην «Κερένια Κούκλα» (1987), «Στο κάμπινγκ» (1988), στα «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά» (1992), στη «Λάμψη», στον «Έρωτα» (2005-2006)

Νόνη Ιωαννίδου στην επίσημη πρεμιέρα "Το Τελευταίο Παιχνίδι", το 2018/ NDP

Κοντά στο 1990, γνώρισε τον άντρα της μουσικό και κιθαρίστα, Άκη Τριανταφύλλου, τον οποίο είχε δάσκαλο στη yoga. Δε δίστασε να τα αφήσει όλα και να τον ακολουθήσει στον Παρνασσό. Έζησαν εκεί ασκητικά για 12 χρόνια, μέχρι το 2002

τον οποίο είχε δάσκαλο στη yoga. Δε δίστασε να τα αφήσει όλα και να τον ακολουθήσει στον Παρνασσό. Ο άντρας της έφυγε από τη ζωή το 2017

«Στον άντρα μου χρωστώ το μεγαλύτερο μέρος αυτού που έφτασα να είμαι, γιατί με αγαπούσε τόσο που δεν ήθελε να με αλλάξει. Ήθελε να με καθοδηγήσει. Ήταν και δάσκαλός μου. Όταν έφυγε, έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Χάθηκα. Αλλά επειδή διδάχτηκα τόσα δίπλα του, έμαθα και την απόσπαση. Ότι δεν είσαι πιασμένος πάνω από τον άλλον, είσαι αυθύπαρκτος και πρέπει να στέκεις. Η αγάπη είναι απύθμενη, δεν τελειώνει φεύγοντας το φυσικό σώμα. Κουβαλάω πάντα το βραχιόλι που φορούσε εκείνος, είναι γεμάτο από την ενέργειά του. Μπορεί να έφυγε από τη ζωή αλλά είναι ακόμα μαζί μου, εδώ κοντά μου. Είναι δίπλα μου και μέσα μου», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή The 2night show, το 2020.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της έκανε μια μικρή guest εμφάνιση σε ένα επεισόδιο της βρετανικής σειράς «The Durrells» το 2018 και το 2020, επέστρεψε στην ελληνική τηλεόραση με τον «Ήλιο» του ΑΝΤ1

Ακολούθησαν συμμετοχές της στο «Μια νύχτα του Αυγούστου» (2022), «Η Παραλία» (2023-2024), «Ο Δικαστής» (2025-2026), «Ηλέκτρα» (2026).

Γιώργος Χριστοδούλου- Νόνη Ιωαννίδου στην επίσημη πρεμιέρα "Το γλυκό πουλί της νιότης", το 2015 / NDP

Νόνη Τριανταφύλλου: Ο έρωτας με τον Άκη Τριανταφύλλου και τα 12 χρόνια «ασκητικής ζωής» στον Παρνασσό

Η γνωριμία με τον σύζυγό της ήταν καρμική και η ζωή μαζί του την καθόρισε ως άνθρωπο.

«Όντως όταν τον γνώρισα ήμουν στο peak της καριέρας μου και είχαν αρχίσει οι μεγάλοι ρόλοι στο Εθνικό, στην τηλεόραση. Αλλά ήταν τόσο δυνατή αυτή η συνάντηση που έγινε με ένα άλμα σαν να πήδηξα στο κενό. Παραιτήθηκα από το Εθνικό. Ήμουν σε διανομή στην κεντρική σκηνή του Εθνικού. Ήμουν σε διανομή το καλοκαίρι, περίμενε μια μεγάλη σειρά αλλά πιστέψτε με, ήρθε τόσο πηγαία που δε μου κόστισε», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, το 2024.

Ο σύζυγός ήταν «ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας φευγάτος τύπος, καλλιτέχνης, σπουδαίος μουσικός αλλά και δάσκαλος πολεμικών τεχνών, δάσκαλος της γιόγκα. Ήταν μυημένος από πολύ μικρός. Μαθήτρια του ήμουν. Την πρώτη μέρα που μπήκα. Τη δεύτερη ήμασταν μαζί. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί να ήταν και κάπως μη αποδεκτός, γιατί ήταν κι έλεγε, πράγματα που ακουγόντουσαν παράξενα για την εποχή».

Ήταν πολύ ελκυστικός αλλά δεν ήταν μόνο ο έρωτας. Ήταν η πνευματικότητα του που με κέρδισε

Η ηθοποιός έχει περιγράψει πως ζούσαν σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα για 12 χρόνια. Όταν όμως πήγαν τότε στο Πολύδροσο, δεν υπήρχε καν σπίτι. «Όταν πήγαμε δεν υπήρχε τίποτα. Ήμασταν έξι μήνες στις σκηνές. Το χτίσαμε μόνοι μας. Έχτιζα που δεν ήξερα τίποτα, αλλά έμαθα. Φύτευα, έφτιαξα τη στέγη όλη μόνη μου με κεραμίδια από παλιές εκκλησιές, μαζεύαμε κορμούς από τους γκρεμούς από σπασμένα δέντρα και φτιάξαμε μια φοβερή στέγη με καμπυλότητες, με καμάρες στα παραθυράκια. Ήταν ένα μοναστηράκι. Ξεκίνησε ένα δωμάτιο και φτιάξαμε μετά ένα μικρούλι δίπλα και ένα μπανάκι, αλλά ήταν εντελώς ασκητικές οι συνθήκες με πάρα πολύ νερό, καθόλου ρεύμα. Στην πορεία έβαλε ο Άκης γεννήτριες ηλιακές και έγραφε τα κομμάτια του», είχε αποκαλύψει στην ίδια συνέντευξη.

«Ήταν μαγικό, γιατί εκεί ανακαλύπτεις τις δυνατότητές σου, οι οποίες στην πόλη δε λειτουργούν, είναι σε ύφεση. Ανάβεις ένα διακόπτη, ανάβεις τον θερμοσίφωνα. Εκεί δεν έχει τέτοια. Εκεί η ζωή σου ήταν στα χέρια σου», είχε καταλήξει.

