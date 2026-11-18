Δεν άντεξε και κατέρρευσε στην κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο συνάδελφός του, που κατάφερε να βγει ζωντανός μέσα από το φλεγόμενο κτίριο στο Ζεφύρι.

Όπως μεταδόθηκε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο τραυματισμένος πυροσβέστης έδωσε το «παρών» στην κηδεία του 44χρονου στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου στο Περιστέρι.

Ωστόσο, η στιγμή που αποχώρησε από τον ναό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Ο άνδρας βγήκε υποβασταζόμενος, εμφανώς καταβεβλημένος, καθώς βρέθηκε στην κηδεία των δύο συναδέλφων του με τους οποίους είχε βρεθεί μαζί στην επικίνδυνη επιχείρηση στο Ζεφύρι.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονη συγκίνηση. Κατά τη διάρκεια της κηδείας, συνάδελφοι του Ηλία Βαλατσού δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους για τον χαμό των δύο συναδέλφων τους.

«Απαρηγόρητη η οικογένειά σου, όπως κι εμείς, η πυροσβεστική σου οικογένεια, στην οποία υπηρέτησες. Θρηνούμε όλοι για την απώλειά σου», είπε στον επικήδειο που εκφώνησε ο διοικητής του 44χρονου πυροσβέστη.

Συγκινητικά και τα λόγια της θείας του Ηλία Βαλατσού, που έκανε πολλούς συναδέλφους του να «λυγίσουν».

«Ήρωά μας, Ηλία μου. Έφυγες πάνω στο καθήκον, εκεί που ανήκει η καρδιά σου. Έφυγες κάνοντας αυτό που αγάπησες περισσότερο, προσπαθώντας να προστατέψεις ανθρώπινες ζωές», είπε.

Στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και εκατοντάδες συνάδελφοι για να αποχαιρετήσουν τον 44χρονο πυροσβέστη.

Το φέρετρο, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, συνόδευσαν οι συνάδελφοί του από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, όπου υπηρέτησε, έως το κοιμητήριο.