Αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Χαλάνδρι, με έναν άνδρα να τυφλώνει την αδερφή του με τα ίδια του τα χέρια.

Ήταν 27 Ιανουαρίου 2026, όταν 54χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη αδερφή του μέσα στο σπίτι όπου έμεναν μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους. Η γυναίκα έχασε οριστικά την όρασή της, καθώς μετά από διαπληκτισμό, ο αδελφός τής πίεσε με τα χέρια τα μάτια.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση των γειτόνων, οι οποίοι άκουσαν τις φωνές και ειδοποίησαν τις Αρχές. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε αίματα στο κάγκελο του μπαλκονιού και άκουσε τον 54χρονο να φωνάζει ότι θα «σώσει» την αδελφή του από το κακό, ενώ απειλούσε να της βγάλει τα μάτια.

Μία ημέρα πριν από την επίθεση, ο 54χρονος είχε εξεταστεί στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή για ψυχιατρικά προβλήματα, χωρίς να εισαχθεί για νοσηλεία. Η 49χρονη υποστηρίζει ότι αν είχε παραμείνει στο νοσοκομείο, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Χαλάνδρι: «Ήταν σαν να έκανε θυσία» - Η περιγραφή της επίθεσης από τη 49χρονη

Η γυναίκα ανέφερε ότι δέχθηκε ξαφνικά επίθεση το πρωί της 27ης Ιανουαρίου, ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη μητέρα τους. Όπως περιέγραψε, ο αδελφός της βρισκόταν σε θρησκευτικό παραλήρημα και την καταδίωξε από δωμάτιο σε δωμάτιο, μέχρι τη βεράντα.

«Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγο, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», φέρεται να είπε σύμφωνα με το Live News.

Όπως είπε, προσπάθησε να τον ηρεμήσει επαναλαμβάνοντας θρησκευτικές φράσεις που της ζητούσε, φοβούμενη για τη ζωή της. Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, εκείνος την έριξε στο έδαφος και της πίεζε με δύναμη τα μάτια για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να χάσει πλήρως την όρασή της.

«Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις τις οποίες εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε ‘με κοροιδεύεις;’. Δηλαδή προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή» .

Χαλάνδρι: «Της έβγαλα τα μάτια με τα χέρια μου. Έτσι μου ήρθε»

Ο 54χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας πως ότι έκανε το έκανε ασυναίσθητα.

«Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι περισσότερο ότι το έκανα ασυναίσθητα. Είμαι ακόμη προβληματισμένος για το αν με επηρέασαν αυτά που έχω διαβάσει»

Ωστόσο, εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση της αδελφής του, δηλώνοντας ότι νιώθει πολύ άσχημα επειδή εκείνη δε θα μπορέσει να ξαναδεί.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, πριν από την επίθεση είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την αδελφή του, ενώ παραδέχθηκε ότι δε σταμάτησε παρά τις φωνές των γειτόνων. Όπως περιέγραψε, την ακολούθησε μέχρι το μπαλκόνι, όταν εκείνη προσπάθησε να τον αποφύγει.

Η εξέταση στο Αιγινήτειο πριν από την επίθεση

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 54χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, μία ημέρα πριν από το περιστατικό.

Στις 26 Ιανουαρίου είχε εξεταστεί στο Αιγινήτειο, όπου του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να παραμείνει για νοσηλεία. Η αδελφή του αποδίδει ευθύνες στους γιατρούς για την απόφαση να του επιτρέψουν να αποχωρήσει, εκτιμώντας ότι διαφορετικός χειρισμός θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την επίθεση.

Στα στοιχεία της υπόθεσης περιλαμβάνεται επίσης η αναφορά ότι ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεν πήρε ποτέ τα φάρμακα που του είχαν χορηγηθεί.

Η δικογραφία έχει πλέον διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη. Η 49χρονη ζητά να διερευνηθούν όχι μόνο οι συνθήκες της επίθεσης, αλλά και το αν αυτή θα μπορούσε να είχε αποτραπεί μετά την εξέταση του αδελφού της στο νοσοκομείο.