Συναγερμός σήμανε σήμερα (17/11) το πρωί, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος που περιείχε άγνωστη λευκή σκόνη. Εκκενώθηκε το ισόγειο τμήμα του μεγάρου και ο φάκελος στάλθηκε για ανάλυση.

Στα αποκλειστικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star καταγράφεται η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής. Φορούσαν ολόσωμες στολές, είχαν στήσει πρόχειρη κατασκευή έκτακτων αναγκών. Με ειδικό εξοπλισμό παρέλαβαν τον ύποπτο φάκελο που περιείχε άγνωστη λευκή σκόνη.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Οι φρουροί έκαναν έλεγχο με μηχάνημα X-Ray

Ο συναγερμός σήμανε στις 11 και 40 το πρωί. Κατα τη διάρκεια ελέγχου της καθημερινής αλληλογραφίας με το σύστημα Χ- RΑΥ .

«Οι αστυνομικοί της φουράς των εγκαταστάσεων του Υπουργείου διαπίστωσαν ύποπτο περιεχόμενο σε ένα φάκελο. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας και ενημερώθηκε η αρμόδια εμάκ για τον έλεγχο και την ασφαλή περισυλλογή του φακέλου», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το ισόγειο εκκενώθηκε ενώ μπήκαν και σε καραντίνα οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονταν εκεί.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Ο αποστολέας του ύποπτου φακέλου με τη σκόνη

Αποστολέας είναι ένα υποτιθέμενο κέντρο καρδιολογίας από την Αγγλία. Παραλήπτης στον φάκελο δεν υπήρχε, αναγραφόταν μόνο η διεύθυνση του υπουργείου - Κανελλοπούλου 4.

Η ειδική ομάδα των Χημικών, Βιολογικών Ραδιενεργών Πυρηνικών υλικών, του Πυροσβεστικού Σώματος απολύμανε κάθε επιφάνεια που ακούμπησε ο ύποπτος φάκελος.

Η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής είπε με τη σειρά της «Ο χώρος είχε απομονωθεί και οι πυροσβέστες φορώντας ειδικές στολές ακολουθώντας το πρωτόκολλο έκαναν περισυλλογή του φακέλου. Ακολούθησε η απολύμανση του χώρου ενώ στη συνέχεια ο ύποπτος φάκελος πολύσφραγίστηκε μέσα σε ειδικά κουτιά και παραδόθηκε στον ΕΟΔΥ».

Ειδικό χημικό εργαστήριο του ΕΟΔΥ θα κάνει ανάλυση της λευκής σκόνης. Ο ύποπτος φάκελος θα ελεγθεί για ύπαρξη DNA και τυχόν αποτυπωμάτων.

