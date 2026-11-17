Συναγερμός σήμανε σήμερα (17/11) το πρωί, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη καθώς εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος που περιείχε άγνωστη λευκή σκόνη. Εκκενώθηκε το ισόγειο τμήμα του μεγάρου και ο φάκελος στάλθηκε για ανάλυση.
Στα αποκλειστικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star καταγράφεται η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής. Φορούσαν ολόσωμες στολές, είχαν στήσει πρόχειρη κατασκευή έκτακτων αναγκών. Με ειδικό εξοπλισμό παρέλαβαν τον ύποπτο φάκελο που περιείχε άγνωστη λευκή σκόνη.
Εκκενώθηκε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λόγω ύποπτου φακέλου
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Οι φρουροί έκαναν έλεγχο με μηχάνημα X-Ray
Ο συναγερμός σήμανε στις 11 και 40 το πρωί. Κατα τη διάρκεια ελέγχου της καθημερινής αλληλογραφίας με το σύστημα Χ- RΑΥ .
«Οι αστυνομικοί της φουράς των εγκαταστάσεων του Υπουργείου διαπίστωσαν ύποπτο περιεχόμενο σε ένα φάκελο. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας και ενημερώθηκε η αρμόδια εμάκ για τον έλεγχο και την ασφαλή περισυλλογή του φακέλου», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Το ισόγειο εκκενώθηκε ενώ μπήκαν και σε καραντίνα οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονταν εκεί.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Ο αποστολέας του ύποπτου φακέλου με τη σκόνη
Αποστολέας είναι ένα υποτιθέμενο κέντρο καρδιολογίας από την Αγγλία. Παραλήπτης στον φάκελο δεν υπήρχε, αναγραφόταν μόνο η διεύθυνση του υπουργείου - Κανελλοπούλου 4.
Η ειδική ομάδα των Χημικών, Βιολογικών Ραδιενεργών Πυρηνικών υλικών, του Πυροσβεστικού Σώματος απολύμανε κάθε επιφάνεια που ακούμπησε ο ύποπτος φάκελος.
Η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής είπε με τη σειρά της «Ο χώρος είχε απομονωθεί και οι πυροσβέστες φορώντας ειδικές στολές ακολουθώντας το πρωτόκολλο έκαναν περισυλλογή του φακέλου. Ακολούθησε η απολύμανση του χώρου ενώ στη συνέχεια ο ύποπτος φάκελος πολύσφραγίστηκε μέσα σε ειδικά κουτιά και παραδόθηκε στον ΕΟΔΥ».
Ειδικό χημικό εργαστήριο του ΕΟΔΥ θα κάνει ανάλυση της λευκής σκόνης. Ο ύποπτος φάκελος θα ελεγθεί για ύπαρξη DNA και τυχόν αποτυπωμάτων.