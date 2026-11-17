Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε, σε προκαταρκτικό στάδιο, ότι το Temu παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί δεν δεν αντιμετωπίζει την πώληση παράνομων προϊόντων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι, ενώ η εταιρία Temu εφαρμόζει ελέγχους, δεν εξετάζει επαρκώς κατά πόσον τα ίδια τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας της ΕΕ. Ειδικότερα, η Temu απαιτεί από τους πωλητές να παρέχουν αναφορές δοκιμών μόνο για ένα πολύ μικρό μερίδιο προϊόντων και, ακόμη και όταν απαιτείται μια τέτοια αναφορά, συχνά δεν ελέγχεται από την Temu.

Επίσης, ενώ η Temu χαρακτηρίζει ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ως υψηλού κινδύνου (π.χ. παιχνίδια, ηλεκτρονικά είδη, καλλυντικά), δεν δίνει προτεραιότητα κατά τη διενέργεια φυσικών ελέγχων. Επιπλέον, η εταιρεία συχνά δεν έδωσε συνέχεια στα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, ούτε αύξησε τις επιθεωρήσεις ενόψει της αύξησης των καταχωρίσεων.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις της Επιτροπής, τα μέτρα που λαμβάνει το Temu για τον περιορισμό των κινδύνων περιλαμβάνουν ανεπαρκείς ελέγχους συμμόρφωσης των προϊόντων, ένα αδύναμο σύστημα εποπτείας περιεχομένου, καθώς και ένα αναποτελεσματικό σύστημα επιβολής κυρώσεων.

Η Henna Virkkunen, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για την Τεχνολογική Κυρια, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε: «Οι διαδικτυακές αγορές δεν θα πρέπει να συνεπάγονται τον κίνδυνο απόκτησης παράνομων και μη ασφαλών προϊόντων. Βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι πλατφόρμες φέρουν την ευθύνη να προστατεύουν τους χρήστες από τον κίνδυνο που ενέχουν το παράνομο περιεχόμενο και τα παράνομα αγαθά. Οι προκαταρκτικές διαπιστώσεις κατά του Temu αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση ενός ασφαλέστερου διαδικτυακού περιβάλλοντος».