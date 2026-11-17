Ένα νέο πρόγραμμα προσφορών σε βασικά είδη διατροφής και προϊόντα που έχουν αυξημένη ζήτηση τα Χριστούγεννα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η δράση με τίτλο «Γιορτές για όλους» θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 του μήνα, παίρνοντας τη θέση του «Καλαθιού των Χριστουγέννων» που εφαρμοζόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων από 25 διαφορετικές κατηγορίες, με τις μειώσεις τιμών να φτάνουν έως και το 25%. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική διεύρυνση σε σχέση με τα προηγούμενα εορταστικά καλάθια, τα οποία κάλυπταν μόλις 4 έως 6 κατηγορίες προϊόντων.

Γιορτές για όλους: Ποια προϊόντα θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα

Στις προσφορές θα περιλαμβάνονται τόσο είδη καθημερινής κατανάλωσης όσο και προϊόντα που επιλέγουν συχνότερα οι καταναλωτές κατά την εορταστική περίοδο.

Ενδεικτικά, ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις εξής κατηγορίες:

Ελαιόλαδο

Σοκολατοειδή και μπισκότα

Τσουρέκια και βασιλόπιτες

Κρέατα

Αναψυκτικά και σάλτσες

Καφές και γάλα

Ζυμαρικά

Ξηροί καρποί

Φέτα

Οι εκπτώσεις θα φτάνουν έως το 25%, με τον κ. Σπανάκη να διευκρινίζει ότι στα κρέατα και τα γλυκά θα είναι χαμηλότερες.

Το πρόγραμμα θα αφορά το διάστημα από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στους ελέγχους που πραγματοποιούνται στην αγορά, καθώς και στην είσπραξη των προστίμων που έχουν επιβληθεί μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, έχει εισπραχθεί το 98% των προστίμων που επιβλήθηκαν στην αγορά κατά τη διάρκεια του έτους.

Κάνε τον τίτλο πιο πιασάρικοΠρόσθεσε τις 25 κατηγορίες