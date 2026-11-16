Στο αποκλειστικό listening party για την παρουσίαση του νέου δίσκου του Good Job Nicky με τίτλο «Gone Missing» βρέθηκε το star.gr Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης υποδέχθηκε στον χώρο αγαπημένα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, τα οποία έδωσαν το «παρών» για να του ευχηθούν επιτυχία στα νέα του μουσικά βήματα.

Γιώργος Νταλάρας για Good Job Nicky: «Αυτό που κάνει είναι μοναδικό»

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους που ξεχώρισαν ήταν και ο σπουδαίος Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος διατηρεί πολυετή και στενή φιλία με τον πατέρα του νεαρού καλλιτέχνη, τον μοναδικό Γιάννη Πάριο. Μάλιστα, κατά την άφιξή του στον χώρο, ο καταξιωμένος ερμηνευτής πλησίασε τον Good Job Nicky και τον αγκάλιασε σφιχτά.

Η αγκαλιά του Γιώργου Νταλάρα στον Good Job Nicky:

Στο πλευρό του νεαρού τραγουδιστή και μιλώντας στις κάμερες, ο Γιώργος Νταλάρας εξέφρασε τον απόλυτο θαυμασμό του για το ταλέντο και την αισθητική του:

«Αυτό που κάνει είναι μοναδικό. Μ’ αρέσει πάρα πολύ η αισθητική του. Μ’ αρέσουν οι στίχοι του, μ’ αρέσει ο ήχος του», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Γιάννης Πάριος.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον ίδιο τον Good Job Nicky, του έδωσε μια σημαντική επαγγελματική συμβουλή για το μέλλον on camera:

«Ήθελα να σας πω το εξής: Αν βρεις το σθένος και το κουράγιο να πας να καθίσεις ένα-δύο χρόνια στο Λονδίνο, να βρεις τους σωστούς ανθρώπους για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου».

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Καραγιάννη

Κάμερα: Amber Doku