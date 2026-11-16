Η Αναστασία πήγε για δεύτερη φορά στο First Dates να βρει τον Έρωτα και βγήκε ραντεβού με τον Πέτρο ο οποίος λατρεύει τις καντίνες και προτιμά, όπως ο ίδιος είπε στη Ζενεβιέβ να βγάζει εκεί τα κορίτσια για ραντεβού.

Η Αναστασία και ο Πέτρος στο First Dates

Οι δυο τους ολοκλήρωσαν το γεύμα τους στο εστιατόριο του έρωτα και όταν ήρθε η ώρα να ανταλλάξουν καρδούλες με σημειωματάκια, πήγαν στο booth όλο κέφι.

«Δεν ολοκληρώσαμε κανένα θέμα αλλά πέρασα ωραία» είπε χαμογελαστή η Αναστασία και πρόσθεσε:«Μη μας αφήσετε να μιλάμε οι δυο μας, δε θα βγάλουμε άκρη. Αφού βλέπετε πως επικοινωνία δεν υπάρχει».

Ο Πέτρος από τη μεριά του ανέφερε πως θα πάει για… πεταλούδες! Λίγο μετά ανέφερε πως θα ξαναέβγαινε ραντεβού με την Αναστασία, κάτι που την ίδια την ξάφνιασε.

Και ο διάλογος ήταν ο εξής:

-Αναστασία: Θα έκανες προσπάθεια να με ρίξεις;

-Πέτρος: θα βγούμε δεύτερο ραντεβού και βλέπουμε.

-Ανταστασία: Θα βρεθούμε Αθήνα ή Αικατερίνη;

-Πέτρος: Θα βρεθούμε κάπου στη μέση Θεσσαλονίκη

Δείτε το First Dates

