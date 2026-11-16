Η Αναστασία πήγε για δεύτερη φορά στο First Dates να βρει τον Έρωτα και βγήκε ραντεβού με τον Πέτρο ο οποίος λατρεύει τις καντίνες και προτιμά, όπως ο ίδιος είπε στη Ζενεβιέβ να βγάζει εκεί τα κορίτσια για ραντεβού.
Οι δυο τους ολοκλήρωσαν το γεύμα τους στο εστιατόριο του έρωτα και όταν ήρθε η ώρα να ανταλλάξουν καρδούλες με σημειωματάκια, πήγαν στο booth όλο κέφι.
First Dates: Ένα πολλά υποσχόμενο ραντεβού κάνει απόψε τη διαφορά
«Δεν ολοκληρώσαμε κανένα θέμα αλλά πέρασα ωραία» είπε χαμογελαστή η Αναστασία και πρόσθεσε:«Μη μας αφήσετε να μιλάμε οι δυο μας, δε θα βγάλουμε άκρη. Αφού βλέπετε πως επικοινωνία δεν υπάρχει».
Ο Πέτρος από τη μεριά του ανέφερε πως θα πάει για… πεταλούδες! Λίγο μετά ανέφερε πως θα ξαναέβγαινε ραντεβού με την Αναστασία, κάτι που την ίδια την ξάφνιασε.
Και ο διάλογος ήταν ο εξής:
-Αναστασία: Θα έκανες προσπάθεια να με ρίξεις;
-Πέτρος: θα βγούμε δεύτερο ραντεβού και βλέπουμε.
-Ανταστασία: Θα βρεθούμε Αθήνα ή Αικατερίνη;
-Πέτρος: Θα βρεθούμε κάπου στη μέση Θεσσαλονίκη
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