Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 16/11/2026 στο Star, ο Λεόντιος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Κ, αρχικά είπε το Ρ, αλλά τελικά «κλείδωσε» το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

«Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά», του είπε ο παρουσιαστής όταν δεν έλυσε τον γρίφο, σκεπτόμενος ότι άλλαξε τα γράμματα.

Εσύ θα λύσεις τον γρίφο;

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