Τροχός της Τύχης: «Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά» - Έλυσε τον γρίφο;

Το σχόλιο του Πέτρου Πολυχρονίδη

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Δες τη λύση του γρίφου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 16/11/2026, ο Λεόντιος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Αντίθετα» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Λεόντιος αρχικά είπε Μ, Κ, Ρ και τελικά κλείδωσε το Γ και το φωνήεν Ε.
  • Ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης του είπε «Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά» όταν δεν έλυσε τον γρίφο.
  • Η εκπομπή προβάλλεται στο Star.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 16/11/2026 στο Star, ο Λεόντιος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: «Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά» - Έλυσε τον γρίφο;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Κ, αρχικά είπε το Ρ, αλλά τελικά «κλείδωσε» το Γ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: «Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά» - Έλυσε τον γρίφο;

«Νιώθω ότι δεν έπραξες σωστά», του είπε ο παρουσιαστής όταν δεν έλυσε τον γρίφο, σκεπτόμενος ότι άλλαξε τα γράμματα.

Εσύ θα λύσεις τον γρίφο;

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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