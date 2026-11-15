Τα Φαντάσματα: Η Μαρίνα αποκαλύπτει το μεγάλο της μυστικό στον Λουκά!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο 7ο επεισόδιο της σειράς 'Τα Φαντάσματα', ο Νίκος Μουτσινάς εμφανίζεται ως ο λογιστής Λουκάς.
  • Η Μαρίνα αποκαλύπτει στον Λουκά ότι βλέπει φαντάσματα μετά από ατύχημα.
  • Ο Λουκάς αρχικά αντιδρά με χιούμορ, αλλά η Μαρίνα επιμένει ότι τα φαντάσματα κυκλοφορούν γύρω τους.
  • Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα φαντάσματα εμφανίζονται, τρομάζοντας τη Μαρίνα.
  • Ο Λουκάς υπόσχεται να κρατήσει το μυστικό της Μαρίνας ασφαλές.

Στο 7ο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ, ο Νίκος Μουτσινάς κάνει guest εμφάνιση ως ο λογιστής Λουκάς, και η Μαρίνα του αποκαλύπτει την πιο τρελή αλήθεια της ζωής της.

Όπως φαίνεται, η Μαρίνα έρχεται πιο κοντά με τον Λουκά, την ώρα που ο σύζυγός της, ο Χάρης, είναι απορροφημένος με τα οικονομικά τους. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το επεισόδιο, βλέπουμε ακριβώς αυτή την κρίσιμη στιγμή της εξομολόγησης.

Η Μαρίνα αποφασίζει να ανοίξει την καρδιά της στον Λουκά, λέγοντάς του ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί. Του αποκαλύπτει πως μετά από ένα ατύχημα που είχε (όπου έπεσε από παράθυρο και «πήγε και ήρθε»), απέκτησε μια μοναδική ικανότητα: βλέπει φαντάσματα.

Ο Λουκάς στην αρχθική του αντίδραση την αντιμετωπίζει με χιούμορ και απορία, ρωτώντας την αν παίρνει κάποιο φάρμακο ή αν τα βλέπει μόνο στα νεκροταφεία. Ωστόσο, η Μαρίνα του εξηγεί ότι ζουν μέσα στο σπίτι και κυκλοφορούν παντού γύρω τους, φορώντας μάλιστα τα ρούχα που φορούσαν τη στιγμή που πέθαναν (όπως έναν πρόσκοπο, έναν στρατιωτικό και κάποιον χωρίς παντελόνι).

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑΤ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα φαντάσματα εμφανίζονται ξαφνικά στον χώρο, με τη Μαρίνα να τα διώχνει τρομαγμένη («Πηγαίνετε σας παρακαλώ»). Ο Λουκάς, βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση, προσπαθεί να διαχειριστεί την αλλοκότερη αυτή αποκάλυψη, προτείνοντάς της ακόμα και να κάνει ένα ευχέλαιο. Στο τέλος, της υπόσχεται ότι δεν θα πει τίποτα σε κανέναν, κρατώντας το μυστικό της ασφαλές.

 

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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