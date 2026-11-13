Μια τρυφερή έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής της.

Η παρουσιάστρια βρισκόταν στον αέρα της «Super Κατερίνα», όταν έλαβε στο κινητό της μια φωτογραφία από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Σε αυτήν πρωταγωνιστούσε η οκτώ μηνών κόρη τους, Ξένια, η οποία παρακολουθούσε την εκπομπή της μαμάς της.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και θέλησε να μοιραστεί τη γλυκιά αυτή στιγμή με τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της, κάνοντας μια μικρή παύση στη ροή της εκπομπής.

«Μου έστειλε ο Παναγιώτης τη μικρή τώρα, που βλέπει εμάς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει, δε νομίζω. Μπορεί από τη φωνή να με αναγνωρίζει αλλά είναι πολύ μικρή ακόμα. Τώρα ενθουσιάστηκα γιατί κάθεται και χαζεύει έτσι. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που παρακολουθεί με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά εγώ ενθουσιάστηκα», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον περασμένο Απρίλιο, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, τη μικρή Ξένια. Από τότε, η κόρη της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της ίδιας και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας οικογενειακής του καθημερινότητας.